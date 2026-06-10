Le prix du Galaxy A27 va en refroidir plus d’un : la mort des smartphones pas chers ?

Après ses caractéristiques techniques, ce sont les tarifs du Galaxy A27 qui ont fuité. Et nous n'avons pas de bonnes nouvelles à vous annoncer.

Galaxy A27 Samsung
Crédit : MyMobiles / OnLeaks

La flambée des coûts de la mémoire, RAM comme stockage, provoquée par la demande des infrastructures IA, se répercute fortement sur le prix des smartphones. Les nouveaux modèles sortis ces derniers mois sont presque systématiquement plus chers que leurs prédécesseurs, et certains constructeurs augmentent même le tarif de références déjà disponibles sur le marché. C'est ce qu'a récemment fait Samsung avec plusieurs de ses smartphones dans plusieurs pays.

Et la situation ne va pas en s'améliorant. Le réputé leaker Roland Quandt a révélé les prix pratiqués par Samsung pour le Galaxy A27, un modèle d'entrée de gamme. En Europe, le smartphone coûtera 349 euros dans sa configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Pour passer à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il faudra débourser la somme de 439 euros. Dans le premier cas, on assiste à une hausse de 50 euros par rapport au Galaxy A26. Dans le second, c'est une augmentation de 70 euros qui est constatée.

Un Galaxy A27 bien trop cher pour ses prestations ?

Dans ces conditions, on voit mal comment le Galaxy A27 pourra être compétitif. Cette gamme était déjà critiquée pour un design vieillot et une fiche technique dépassée, et faisait pâle figure face à certains concurrents de marques chinoises de la même catégorie. Avec cette hausse tarifaire spectaculaire, qui le rapproche des prix du milieu de gamme, le Galaxy A27 risque de ne plus avoir aucun intérêt. L'image de marque de Samsung permettra à l'entreprise d'en écouler bien sûr, mais le mobile risque d'être bien difficile à conseiller.

Une précédente fuite évoquait la disparition de l'emplacement pour carte microSD permettant d'étendre le stockage sur cette génération. Le Galaxy A27 serait équipé d'un écran FHD+ de 6,7 pouces, d'une puce Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm (remplaçant l'Exynos 1380) et d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh (pour une puissance de charge filaire de 25 W).

Pour la photo, on aurait un nouveau capteur frontal de 12 MP. Au dos, on attend un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, un objectif macro de 2 MP et un ultra grand-angle de 5 MP.


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