NordVPN casse ses prix pour la rentrée : une carte cadeau Amazon et 3 mois offerts en bonus

Pour la rentrée, les prix sont en forte baisse chez NordVPN, avec 3 mois supplémentaires gratuits. En bonus, une carte cadeau Amazon est également offerte, à utiliser directement sur le site e-commerce.

À l'occasion de sa campagne Back to School, NordVPN propose une réduction attractive sur sa suite d’outils de cybersécurité. Le VPN, enrichi de nombreuses fonctionnalités de protection en ligne, est disponible à l'un de ses prix les plus bas de l’année.

NordVPN est prix réduit, avec une carte cadeau Amazon en bonus

La promotion NordVPN s'articule autour de trois avantages sur l'abonnement de 2 ans : une réduction de 73% sur le prix habituel, 3 mois offert ainsi qu'une carte cadeau Amazon d'une valeur allant jusqu'à 30 euros.

Détail de l'offre (valable sur l'abonnement de 2 ans) :

NordVPN Basique : 3,09 € par mois, soit 73% de réduction + 3 mois offerts + carte cadeau Amazon de 10 €

: 3,09 € par mois, soit 73% de réduction + 3 mois offerts + carte cadeau Amazon de 10 € NordVPN Plus (avec NordPass) : 3,99 € par mois, soit 73% de réduction + 3 mois offerts + carte cadeau Amazon de 20 €

: 3,99 € par mois, soit 73% de réduction + 3 mois offerts + carte cadeau Amazon de 20 € NordVPN Ultime (avec NordPass, NordLocker et assurance cyber-risques) : 6,49 € par mois, soit 73% de réduction + 3 mois offerts + carte cadeau Amazon de 30 €

Pour rappel, la formule de base de NordVPN inclut un VPN sécurisé et ultra rapide, ainsi qu'une protection anti-menaces qui bloque les publicités et les domaines malveillants.

La formule Plus quant à elle intègre la Protection anti-menaces Pro, qui offre une protection en temps réel contre les malwares, le phishing et les traqueurs. Elle inclut également la fonctionnalité NordPass, un gestionnaire de mots de passe multiplateforme, avec analyseur de fuites de données.

Enfin, la formule Ultime regroupe tous les avantages des formules Basique et Plus, avec en supplément la fonctionnalité NordLocker, qui offre 1 To de stockage Cloud chiffré. Enfin, cette formule inclut également une assurance cyber-risques, sans frais supplémentaires. Si vous vous faites arnaquer en ligne, NordVPN peut vous rembourser jusqu'à 5000 €.

Comment bénéficier de la carte cadeau Amazon ?

La carte cadeau Amazon est offerte pour toute nouvelle souscription à un abonnement NordVPN de 2 ans. Le montant du bon d'achat varie entre 10 € et 30 € selon la formule choisie (voir détails plus haut).

Un e-mail vous sera envoyé après l'inscription pour réclamer votre carte cadeau. Pour en bénéficier, il est nécessaire de ne pas exercer votre droit de rétractation.

La « garantie satisfait ou remboursé » de NordVPN est valable 30 jours. Ainsi, la carte cadeau Amazon vous sera envoyée par mail, entre 31 jours et 50 jours après votre inscription.