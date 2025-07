NordVPN en promo : jusqu’à 72% de réduction pour votre sécurité en ligne

Si vous avez raté l’offre des soldes d’été chez NordVPN, il encore possible de profitez du VPN pour une fraction de son prix habituel. Il fait en effet l’objet d’une réduction allant jusqu’à 72% en ce moment.

Protéger sa vie privée sur Internet est devenu une préoccupation majeure pour de nombreux internautes, tant pour pour préserver leur confidentialité en ligne que pour se protéger des menaces liées au vol et à l’exploitation malveillante de leurs données personnelles.

NordVPN est le VPN le plus utilisé en France, grâce à ses performances, sa sécurité et son prix concurrentiel. De plus, le fournisseur propose régulièrement des offres pour les internautes qui souhaitent profiter d’un VPN fiable à bas prix.

72% de réduction : NordVPN est à prix réduit

En choisissant l’abonnement de deux ans chez NordVPN, vous profitez d’une réduction allant jusqu’à 72% en fonction de la formule choisie. Un VPN est un outil qui s’utilise sur la durée, au même titre qu’un antivirus. Il est ainsi beaucoup plus avantageux d’opter pour l’abonnement de deux ans. Et cela tombe bien, puisqu’il est le moins cher :

NordVPN Basic : 3,39 € par mois, soit 70% de réduction

: 3,39 € par mois, soit 70% de réduction NordVPN Plus (NordVPN + NordPass) : 4,39 € par mois, soit 70% de réduction

: 4,39 € par mois, soit 70% de réduction NordVPN Ultime (NordVPN + NordPass + NordLocker + assurance cyber-risques): 6,89 € par mois, soit 72% de réduction

À titre de comparaison, l’abonnement mensuel est bien plus cher. Comptez 12,99 € pour la formule basique, et jusqu’à 16,49 € pour la formule ultime. Pour rappel, NordPass est un gestionnaire de mots de passe sécurisé et multiplateforme, intégré à partir de la formule « Plus » de NordVPN.

NordLocker quant à lui est un service de stockage dans le Cloud. Vous bénéficiez de 1 To de stockage entièrement chiffré qui protège vos données.

NordVPN dispose de près de 8000 serveurs dans 118 pays différents. Il s’appuie sur des protocoles solides : NordLynx, avec chiffrement ChaCha20 ou OpenVPN, IKEv2/IPSec qui bénéficient d’un chiffrement AES-256 bits.