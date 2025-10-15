NordVPN lance sa promo Black Friday : un prix en forte baisse, surfez en toute sécurité et sans limite

NordVPN fait déjà son Black Friday, avec une réduction de prix exceptionnelle pour vous permettre de vous protéger à moindre coût et naviguer sans restriction.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Nous abordons la dernière ligne droite de 2025, une période charnière qui sera marquée notamment par le Black Friday. Mais comme souvent, il ne faudra pas attendre la date fatidique pour faire des économies. NordVPN de son côté lance déjà sa campagne Black Friday, avec une offre spéciale disponible dès maintenant.

74% de réduction et trois mois offert : NordVPN est à son meilleur prix

Le VPN passe à 2,99 € au lieu de 11,59 € par mois dans sa formule de base et pour un abonnement de 2 ans, soit une réduction de 74%. L’offre inclut 3 mois d’abonnement offerts, pour un total de 27 mois. La formule Plus quant à elle est à 3,89 € par mois au lieu de 14,99 € par mois. Et si vous visez l’offre Ultime avec l’intégralité des fonctionnalités et outils de NordVPN, elle est à 6,39 € par mois au lieu de 18,29 €.

Basique (24 mois + 3 mois offerts) : 2,99 € par mois, soit une réduction de 74%.

(24 mois + 3 mois offerts) : 2,99 € par mois, soit une réduction de 74%. Plus (NordVPN + NordPass) (24 mois + 3 mois offerts) : 3,89 € par mois (-74%).

(24 mois + 3 mois offerts) : 3,89 € par mois (-74%). Ultime (NordVPN + NordPass + Nordlocker + Assurance Cyber) (24 mois + 3 mois offerts) : 6,39 € par mois (-74%).

Avec la formule basique de NordVPN, vous profitez de l’un des meilleurs VPN du marché, avec des débits confortables et une sécurité accrue. Elle inclut également une protection anti-menaces qui bloque les publicités et domaines malveillants.

La formule Plus ajoute la Protection Anti-menaces Pro, qui inclut un bouclier contre les malwares et le phishing. Elle comprend aussi un gestionnaire de mots de passe sécurisé et multiplateforme.

Et enfin, la formule Ultime offre tous les avantages de celles inférieures, en plus d’un espace de stockage Cloud chiffré de 1 To et une assurance cyber-risques qui vous dédommage jusqu’à 5000 € si vous êtes victime d’une arnaque en ligne.

Pour le reste, NordVPN dispose de plus de 8 000 serveurs dans 165 pays différents. Vous pouvez ainsi vous connecter virtuellement depuis quasiment n’importe où dans le monde. Et avec un seul abonnement, vous avez la possibilité de protéger jusqu’à 10 appareils simultanément.