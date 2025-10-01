NordVPN frappe fort : grosse baisse de prix et plusieurs mois offerts en bonus

NordVPN propose actuellement une réduction allant jusqu’à 73%, avec 3 mois offerts. C’est l’une des meilleures offres du moment si vous cherchez un VPN performant, fiable et qui intègre de nombreuses fonctionnalités pour votre sécurité en ligne.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

NordVPN enchaîne les offres promotionnelles en ce moment, tout en maintenant un rapport qualité-prix séduisant. Considéré comme l’un des VPN les plus performants du marché, il se distingue par sa multitude de fonctionnalités que l’on ne retrouve pas chez la plupart de ses concurrents, le tout à un tarif compétitif.

Actuellement, NordVPN propose une réduction allant jusqu’à 73% sur les différentes formules, ce qui revient à un tarif quasiment quatre fois inférieur à la normale. L’offre est valable sur l’abonnement de deux ans et inclut 3 mois de bonus sans frais supplémentaires.

NordVPN en promo : grosse remise et 3 mois offerts

L’abonnement de base passe ainsi à 3,09 € par mois au lieu de 11,59 € pour 27 mois. La formule Plus qui inclut des fonctionnalités supplémentaires est à 3,99 € au lieu de 14,99 €. Enfin, si vous optez pour la formule Premium qui inclut l’intégralité des fonctionnalités de NordVPN, elle passe à 4,99 € au lieu de 18,29 € par mois.

Pour récapituler :

Basique : 3,09 € par mois pour 24 mois + 3 mois offerts, soit 83,43 € pour 27 mois (-73%)

: 3,09 € par mois pour 24 mois + 3 mois offerts, soit 83,43 € pour 27 mois (-73%) Avancé (NordVPN + NordPass + Protection Anti-menaces Pro) : 3,99 € par mois pour 24 mois + 3 mois offerts, soit 107,73 € pour 27 mois (-73%)

: 3,99 € par mois pour 24 mois + 3 mois offerts, soit 107,73 € pour 27 mois (-73%) Ultime (NordVPN + Pass + Protection Anti-menaces Pro + Nordlocker + assurance cyber-risques): 4,99 € par mois pour 24 mois + 3 mois offerts, soit 175,23 € pour 27 mois (-72%)

Pour rappel, le service NordPass est un gestionnaire de mots de passe sécurisé et multiplateforme. Plus besoin de mémoriser vos mots de passe et de les saisir sur chaque site ou service.

NordLocker quant à lui est un service de stockage Cloud entièrement chiffré. Il offre 1 To de stockage sécurisé pour conserver vos données précieuses et y accéder depuis n’importe quel appareil de confiance.

Enfin, la Protection Anti-menaces Pro est inclut une série de fonctionnalités supplémentaires : une protection en temps réel contre les malwares, une protection avancée de la navigation (notamment contre le phishing), ainsi qu’un bloqueur de publicités invasives.

Pour le reste, NordVPN dispose de plus de 8000 serveurs dans 126 pays. Un seul abonnement permet de protéger jusqu’à 10 appareils simultanément et plusieurs serveurs NordVPN sont compatibles avec le P2P et le réseau Tor (Onion over VPN).