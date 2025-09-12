La suite Microsoft Office va coûter moins cher en Europe et c’est grâce à Slack

Microsoft va vendre la suite Office (Word, Excel, PowerPoint…) moins cher dans l'Union européenne. Une décision actée officiellement à laquelle le logiciel de messagerie Slack n'est pas étranger.

L'Europe n'aime pas les pratiques commerciales anticoncurrentielles. Quand Slack, à l'origine du logiciel de messagerie éponyme, porte plainte contre Microsoft en 2023, la Commission européenne prend l'affaire très au sérieux. La firme accuse le géant de Redmond d'imposer son programme Teams dans la suite Office, favorisant ainsi son usage au détriment des solutions concurrentes comme Slack. À peine un mois plus tard, Microsoft annonce que Teams ne sera plus installé par défaut sur Windows 11.

Un geste de bonne volonté qui ne change rien. La menace d'une forte amende pèse toujours et l'instance du Vieux continent continue son investigation. Finalement, il n'y aura pas de sanction financière. La Commission a examiné les propositions de Microsoft pour remédier au problème et a jugé qu'elles étaient suffisantes. Pour le consommateur, cela se traduit par une baisse des prix sur la suite Office.

Microsoft va baisser le prix de la suite Office en Europe, c'est officiel

“Les engagements répondent aux préoccupations de la Commission concernant la vente liée de Microsoft Teams avec les applications populaires de productivité de Microsoft que sont Word, Excel, PowerPoint, Outlook, incluses dans ses suites Office 365 et Microsoft 365 à l'attention des clients professionnels“, écrit l'autorité. Concrètement, Microsoft s'engage à plusieurs choses :

Vendre des versions des suites Office 365 et Microsoft 365 sans le logiciel Teams, et ce à un prix plus bas que les versions qui l'intègrent . De plus, Microsoft ne pourra pas mettre en place des réductions temporaires sur les suites avec Teams supérieures à celles des suites sans Teams.

. De plus, Microsoft ne pourra pas mettre en place des réductions temporaires sur les suites avec Teams supérieures à celles des suites sans Teams. Proposer à celles et ceux possédant une suite Office incluant Teams de passer à son équivalent sans le programme, avec la réduction du prix de l'abonnement associé.

Garantir l'interopérabilité entre les concurrents de Teams et certains produits et services de Microsoft. Par exemple en les autorisant à intégrer les versions Web de Word, Excel et PowerPoint.

Permettre l'extraction de ses données Teams pour les utiliser dans un autre logiciel concurrent.

Tous ces points sont valables uniquement si vous habitez l'Espace économique européen. La Commission européenne précise que “les engagements offerts par Microsoft resteront en vigueur pendant sept ans, à l'exception des engagements relatifs à l'interopérabilité et à la portabilité des données, qui seront en vigueur pendant dix ans“. Reste à savoir quand les mesures prendront effet désormais.