Windows 11 : Copilot peut créer des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF à votre place

Copilot peut désormais générer des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF à partir du contenu de ses réponses. Il peut aussi se connecter à des services comme Gmail, Google Drive, Outlook ou OneDrive.

L'assistant IA Copilot s'offre une nouvelle mise à jour sur Windows 11. Celle-ci ajoute deux fonctionnalités de productivité majeures au service. La première est la création et l'exportation de documents. “Les utilisateurs peuvent générer des documents Word, des feuilles de calcul Excel, des PDF, des présentations PowerPoint et bien plus encore directement depuis leur session Copilot”, explique Microsoft.

Une simple invite de type “Exporte ce texte vers un document Word” ou “Crée un fichier Excel à partir de ce tableau” permet de générer un fichier pré-rempli avec les informations obtenues au préalable avec Copilot. Le document peut ensuite être modifié comme bon vous semble, et partagé normalement. Pour les réponses de 600 caractères ou plus, Copilot intègre même un bouton de raccourci pour envoyer directement le contenu vers un nouveau fichier Word, PowerPoint, Excel ou PDF, sans besoin de taper une invite ou de passer par la saisie vocale.

Copilot se connecte à Gmail, Google Drive, Outlook, OneDrive…

L'autre grande nouveauté est l'intégration des connecteurs. Si vous utilisez ChatGPT, vous savez sans doute déjà de quoi il en retourne. Il s'agit de connecter ses différents comptes d'autres plateformes pour que l'IA puisse interagir avec, y obtenir des informations et se servir de leur contexte pour offrir une expérience plus personnalisée.

Pour cette première fournée, Copilot sur Windows prend en charge la connexion à OneDrive, Outlook (y compris les emails, les contacts et le calendrier), Google Drive, Gmail, Google Agenda et Google Contacts. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de se rendre dans la page Paramètres de l'application Windows Copilot, d'accéder à la section Connecteurs et d'accepter de connecter l'assistant aux services que vous désirez. Une fois cette manipulation effectuée, Copilot permet la recherche en langage naturel avec tous les services qui lui ont été connectés. L'utilisateur peut ainsi retrouver des notes enregistrées sur une autre plateforme ou des informations sur une correspondance.

Cette mise à jour de l'application Copilot (version 1.25095.161.0 et ultérieures) est en cours de déploiement sur tous les canaux du programme Insider, via le Microsoft Store. Elle arrivera pour tous les utilisateurs un peu plus tard.