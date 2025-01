Nvidia RTX 5090 : pour lutter contre les scalpers, des internautes mettent en place une stratégie étonnante

Sans surprise, des cartes graphiques RTX 5090 sont déjà revendues sur Internet jusqu'à 3 fois leur prix de vente. Plusieurs personnes veulent leur couper l'herbe sous le pied avec une technique particulière.



La carte graphique Nvida RTX 5090, modèle le plus haut de gamme de la série des RTX 50, est disponible depuis le 30 janvier 2025. Son fabricant n'a visiblement pas retenu les leçons de ses précédents lancements puisque là encore, les stocks sont largement en-dessous de la demande, menant à d'inévitables ruées chaotique dans les rares magasins qui en disposent. Ce n'est pas la seule conséquence : les scalpers s'en donnent à cœur joie en revendant des exemplaires à des prix exorbitants.

Il suffit de se rendre sur eBay et de lancer une recherche pour s'apercevoir qu'en moyenne, les RTX 5090 sont proposées à 6 000 $, alors que leur prix de vente est de 1 999 $ (2 349 € chez nous pour la Founder’s Edition). Mais au milieu de ces annonces, on en trouve d'autres qui présentent toutes deux points communs : un prix bien plus bas et la mention “Lisez bien la description” dans leur titre. De quoi s'agit-il ?

Les scalpers revendent déjà des RTX 5090 à prix d'or, mais des internautes ont trouvé la parade

Affichant un prix compris entre 1 000 et 1 500 $ en général, ces annonces stipulent bien qu'aucune carte graphique ne sera envoyée en cas d'achat. Les personnes recevront au mieux une reproduction en carton du composant, et le plus souvent une simple photo. Une tentative d'arnaque ? Pas du tout. En plus de prévenir de ne surtout pas acheter le produit, les vendeurs précisent qu'ils veulent simplement lutter contre les bots.

En effet, une méthode largement utilisée par les scalpers est de lancer des programmes qui vont automatiquement trouver et acheter un maximum d'exemplaires de l'article convoité, dans le seul but de le revendre bien plus cher. L'idée est donc de faire dépenser de l'argent pour rien à ceux qui profitent de l'absence de stocks, et accessoirement d'empocher une coquette somme au passage. Difficile de dire si cela aura un impact concret, mais on trouve déjà quelques unes de ces annonces dans la liste des articles vendus.