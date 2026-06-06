Roaming : votre forfait mobile sera bientôt utile dans 6 nouveaux pays en Europe

La Commission européenne envisage d'intégrer 6 nouveaux pays, issus des Balkans, dans le dispositif de roaming mobile mis en place par l'UE.

roaming bruxelles
Crédits : Pixabay

Notre forfait mobile français pourrait bientôt être utilisé dans plus de pays en Europe sans surcoût grâce au roaming. La Commission européenne travaille sur un projet visant à ajouter six nations venant des Balkans occidentaux au programme, rapporte Le Figaro. Les négociations sont d'ores et déjà ouvertes avec l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie.

Si les discussions aboutissent, il sera possible de partir dans ces pays sans avoir à prendre une carte SIM sur place, souscrire un forfait eSIM ou payer une option internationale auprès de son opérateur. L'inverse est bien sûr vrai également : les habitants de ces pays pourraient se rendre en France et dans le reste de l'Europe sans craindre de voir leur facture téléphonique gonfler après quelques appels, messages, et données mobiles consommées.

L'Albanie a la cote chez les voyageurs, bientôt le roaming ?

Il ne s'agit pas de pays membres de l’Union européenne, mais ils pourraient tout de même intégrer l’espace d’itinérance. la Suisse, le Royaume-Uni, Andorre, Monaco et le Vatican disposent par exemple d'un tel statut hybride. Le tourisme vers plusieurs de ces destinations est en pleine croissance ces dernières années, d'où l'intérêt de les intégrer. L'Albanie a par exemple dépassé les 12 millions de touristes étrangers en 2025, tandis que la Serbie a accueilli 4,4 millions de visiteurs en 2024. 96 000 Français se sont rendus au Monténégro en 2023. Entre la Croatie et la Grèce, l'Albanie et le Monténégro attirent pour leur accès à la Méditerranée à des prix bien plus accessibles que chez leurs voisins.

Cette initiative s'inscrit dans l'objectif de faire entrer les Balkans occidentaux au sein du marché unique européen. Les pays concernés pourraient alors bénéficier de premiers avantages, avant une adhésion en bonne et due forme dans l'UE un peu plus tard. Pour la question du roaming, on ne sait pas quand les pourparlers prendront fin, ni si l'issue sera positive. Ils auront lieu avec chaque pays individuellement, ce qui signifie qu'il est possible que l'itinérance arrive pour seulement quelques-uns de ces états.


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