Ninja FrostVault Go : avec cette double promotion, le sac à dos glacière passe à petit prix avant l’été !

L’été approche à grands pas et les fortes chaleurs sont déjà là. À l’occasion de la coupe du monde de Football, Ninja dévoile une série de promotions pour vous équiper à petit prix. Le sac à dos glacière Ninja FrostVault Go se retrouve ainsi à 116,99 € au lieu de 229,99 € en cumulant l’offre en cours avec le code PASN10, c’est une affaire !

Ninja FrostVault Go

Vous connaissez probablement Ninja pour ses airfryers puissants à prix accessible. Mais le géant américain propose aussi une multitude d’équipements qui vous facilitent la vie au quotidien. Vous cherchez une glacière pour vos pique-niques ? Ce bon plan est fait pour vous !

Le Ninja FrostVault Go change des glacières qu’on a l’habitude de voir. Ainsi, le design du mythique compagnon des déjeuners dans l’herbe évolue. Fini le grand bac encombrant et lourd à transporter à l’aide d’une poignée, ce modèle se porte directement sur le dos. Grande capacité de 24 canettes, isolation premium et design ergonomique, le sac à dos glacière Ninja FrostVault Go ne manque pas d’atouts !

Et bonne nouvelle, alors qu’il est normalement en vente à 229,99 €, vous pouvez vous l’offrir à 116,99 € seulement en cumulant la promotion en cours avec le code PASN10 !

Quelles sont les caractéristiques du sac à dos glacière Ninja FrostVault Go ?

La glacière Ninja FrostVault Go est un modèle grand format qui est parfait pour toute une famille. Vous pouvez emporter jusqu’à 24 canettes ! C’est le compagnon idéal à emporter à la plage, en pique-nique, mais aussi en randonnée ou pendant une escapade en bateau.

Pour pouvoir l’emporter même en randonnée, elle se porte sur le dos. Elle dispose de grosses bretelles matelassées et confortables que vous pouvez régler en fonction de votre taille. Le dos est lui aussi rembourré et il est aussi respirant pour éviter d’avoir le dos en sueur.

Dans les glacières classiques, vous mélangez les aliments et les pains de glace. Seul problème, en fondant les pains de glaces ont tendances à tremper votre nourriture. Ninja l’a bien compris en intégrant une poche Dry Zone qui permet de séparer les aliments et la glace pour que votre repas reste au sec tout en maintenant une température idéale pour la conservation des aliments.

La fermeture a aussi été retravaillée pour offrir une isolation parfaite et ainsi conserver la température la plus basse possible à l’intérieur de la glacière. Cerise sur le gâteau, la fermeture et l’ouverture se font très simplement et rapidement avec une seule main.

Pour terminer, Ninja a truffé la glacière Ninja FrostVault Go de bonnes petites idées supplémentaires : décapsuleur intégré, poches de rangement… Et quand vous n’avez plus besoin de l’utiliser, le sac se compacte pour prendre beaucoup moins de place quand vous le rangez.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Une étoile commet un crime cosmique : complice, mode opératoire, victime… Les astronomes mènent l’enquête

Une étoile semblable à notre Soleil a englouti l’une de ses planètes : comment a-t-elle procédé ? Avait-elle un complice ? Qui était la victime ? Une équipe de chercheurs a mené l’enquête pour…

Ce smartphone abordable très attendu ne sortira jamais, la pénurie de mémoire a eu raison de lui

Construire un smartphone pas cher devient un casse-tête pour les fabricants. Nothing vient d’en faire les frais avec l’annulation d’un modèle très attendu. La pénurie de mémoire a eu le…

MacBook Neo : l’ordinateur portable d’Apple chute à moins de 595 € sur Amazon, c’est une affaire !

Apple a surpris tout le monde en mars dernier en sortant un MacBook à moins de 700 euros : le MacBook Neo. Amazon fait encore mieux en proposant une réduction…

AliExpress ne s’arrête plus : une nouvelle vague de promotions avec des prix en forte baisse

Les opérations promotionnelles s’enchaînent chez AliExpress. La plateforme remet en avant plusieurs centaines de références avec des remises immédiates auxquelles s’ajoutent des codes promo cumulables. Smartphones, tablettes, objets connectés et…

Ces rendus de l’iPhone pliable montrent qu’Apple aurait pris quelques notes chez Samsung

Apple n’a toujours rien officialisé, mais son premier pliable se montre déjà en images. Ces rendus trahissent un choix de conception loin d’être innocent. Le constructeur aurait suivi de près…

Le Steam Controller est victime de son succès, les prochaines livraisons auront lieu en 2027

Une nouvelle fois, les acheteurs de hardware Valve vont devoir faire preuve de beaucoup de patience. La page d’achat du Steam Controller affiche désormais que les nouvelles commandes ne pourront…

Honor X80 Pro Max : sa fiche technique est là et elle impressionne sur un point

À seulement quelques jours de sa sortie officielle, le smartphone Honor X80 Pro Max se dévoile. Ses caractéristiques le positionnent comme un milieu de gamme, avec une particularité. Bien qu’Honor…

Le vivo X Fold 6 promet une autonomie record grâce à une batterie pas comme les autres

Les pliables ont longtemps souffert d’une autonomie en retrait. Le vivo X Fold 6 compte bien enterrer cette réputation pour de bon. Sa batterie inaugure une technologie d’anode au silicium…

Adobe Photoshop, Premiere, Illustrator : un nouvel agent IA révolutionne votre manière de travailler

Un agent IA basé sur Firefly intègre désormais plusieurs applications Adobe. Il se charge des tâches pénibles pour un sérieux gain de temps. Voici quels logiciels de la suite sont…

iPhone 18 Pro : après la confirmation de la hausse des prix, cette estimation très précise fait froid dans le dos

Hier, nous apprenions qu’il était désormais presque certain qu’Apple décide d’augmenter ses prix sur la prochaine génération d’iPhone. Le Wall Street Journal a décidé de calculer combien pourrait coûter le…