Ninja FrostVault Go : avec cette double promotion, le sac à dos glacière passe à petit prix avant l’été !

L’été approche à grands pas et les fortes chaleurs sont déjà là. À l’occasion de la coupe du monde de Football, Ninja dévoile une série de promotions pour vous équiper à petit prix. Le sac à dos glacière Ninja FrostVault Go se retrouve ainsi à 116,99 € au lieu de 229,99 € en cumulant l’offre en cours avec le code PASN10, c’est une affaire !

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Vous connaissez probablement Ninja pour ses airfryers puissants à prix accessible. Mais le géant américain propose aussi une multitude d’équipements qui vous facilitent la vie au quotidien. Vous cherchez une glacière pour vos pique-niques ? Ce bon plan est fait pour vous !

Le Ninja FrostVault Go change des glacières qu’on a l’habitude de voir. Ainsi, le design du mythique compagnon des déjeuners dans l’herbe évolue. Fini le grand bac encombrant et lourd à transporter à l’aide d’une poignée, ce modèle se porte directement sur le dos. Grande capacité de 24 canettes, isolation premium et design ergonomique, le sac à dos glacière Ninja FrostVault Go ne manque pas d’atouts !

Et bonne nouvelle, alors qu’il est normalement en vente à 229,99 €, vous pouvez vous l’offrir à 116,99 € seulement en cumulant la promotion en cours avec le code PASN10 !

Quelles sont les caractéristiques du sac à dos glacière Ninja FrostVault Go ?

La glacière Ninja FrostVault Go est un modèle grand format qui est parfait pour toute une famille. Vous pouvez emporter jusqu’à 24 canettes ! C’est le compagnon idéal à emporter à la plage, en pique-nique, mais aussi en randonnée ou pendant une escapade en bateau.

Pour pouvoir l’emporter même en randonnée, elle se porte sur le dos. Elle dispose de grosses bretelles matelassées et confortables que vous pouvez régler en fonction de votre taille. Le dos est lui aussi rembourré et il est aussi respirant pour éviter d’avoir le dos en sueur.

Dans les glacières classiques, vous mélangez les aliments et les pains de glace. Seul problème, en fondant les pains de glaces ont tendances à tremper votre nourriture. Ninja l’a bien compris en intégrant une poche Dry Zone qui permet de séparer les aliments et la glace pour que votre repas reste au sec tout en maintenant une température idéale pour la conservation des aliments.

La fermeture a aussi été retravaillée pour offrir une isolation parfaite et ainsi conserver la température la plus basse possible à l’intérieur de la glacière. Cerise sur le gâteau, la fermeture et l’ouverture se font très simplement et rapidement avec une seule main.

Pour terminer, Ninja a truffé la glacière Ninja FrostVault Go de bonnes petites idées supplémentaires : décapsuleur intégré, poches de rangement… Et quand vous n’avez plus besoin de l’utiliser, le sac se compacte pour prendre beaucoup moins de place quand vous le rangez.