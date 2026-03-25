Le nouveau Ninja CRISPi PRO est enfin là, et pour fêter la sortie du airfryer, la marque vous offre un cadeau !

La famille des friteuses sans huile du géant américain s’agrandit avec un nouveau modèle : le Ninja CRISPi PRO. Ce airfryer polyvalent dispose d’un contenant en verre plus grand tout en gardant des dimensions compactes. À l’occasion de sa sortie, en renseignant le code PANINJA10 dans le panier, vous bénéficiez d’un tablier d’une valeur de 20 € offert !

Ninja CRISPi PRO

Ninja a révolutionné le monde des airfryers en proposant l’année un modèle avec un contenant en verre : le Ninja CRISPi. Quelques mois plus tard, c’est au tour de la version Pro de rejoindre la famille des friteuses sans huile du géant américain. Cette nouvelle friteuse sans huile, plus polyvalente, puissante et spacieuse, est proposée à 249,99 €.

Si vous cherchez un airfryer avec une grande capacité pour toute la famille, c’est le modèle qu’il vous faut ! Et en plus, pour sa sortie, en renseignant le code PANINJA10 dans votre panier, Ninja vous offre un tablier d’une valeur de 20 €.

Quelles sont les caractéristiques du nouveau Ninja CRISPi PRO ?

Tout comme le Ninja CRISPi classique, la version pro a été conçue pour être à la fois polyvalente et compacte. Mais cette fois, au lieu d’une unité chauffante qui se fixe directement sur les récipients en verre, on retrouve une station airfryer avec un plateau à hauteur ajustable qui permet de positionner les contenants en fonction de leur capacité.

Ce nouveau modèle est vendu avec 2 récipients, l’un de 5,7 L et l’autre de 2,3 L. Ces contenants résistants aux chocs thermiques peuvent supporter des température jusqu’à 230 °C. Et comme ils sont fournis avec des couvercles, vous pouvez conserver vos préparations au frais. Le Ninja CRISPi PRO est aussi compatible avec les contenants de 3,8 L vendus séparément.

Il dispose par ailleurs de 7 modes de cuisson, Max Crisp, Air Fry, Four (bake), Levée de pâte (proof), Rôtir (roast), Déshydrater et Re-crisp (réchauffer) pour correspondre davantage à vos besoins. Ce nouveau airfryer est idéal pour préparer des repas pour toute la famille puisque vous pouvez cuisiner de délicieux plats pour 6 convives.


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