YouTube Music se refait une beauté sur Wear OS… mais oublie l’essentiel

Google continue d’appliquer son nouveau design Material 3 Expressive sur ses applications. Cette fois, c’est YouTube Music sur montres connectées qui commence à en profiter. Mais tout n’est pas encore à jour.

Depuis plusieurs mois, Google déploie progressivement son nouveau langage visuel, Material 3 Expressive, sur Android et ses principales applications. Ce style graphique, plus coloré et plus fluide, se caractérise par des formes arrondies, des animations douces et une hiérarchie visuelle plus claire. Après les smartphones, c’est au tour des montres connectées sous Wear OS de recevoir cette cure de jeunesse. Certaines applications comme Keep, Home ou Messages ont déjà été mises à jour. C’est désormais au tour de YouTube Music de suivre le mouvement.

D’après les informations rapportées par Android Authority, les premiers éléments visuels repensés apparaissent sur le raccourci principal de YouTube Music, appelé tile, qui s’affiche directement sur l’écran d’accueil des montres sous Wear OS. Ce widget permet d’accéder rapidement à ses playlists ou à ses morceaux récents. Le bouton “Parcourir” y adopte désormais une nouvelle apparence plus arrondie, avec des couleurs dynamiques et un style nuageux typique de Material 3. Cette présentation remplace l’ancien bouton blanc, plus neutre. Les blocs de suggestions sont également plus larges, ce qui rend la navigation plus agréable et visuelle.

YouTube Music adopte Material 3 sur Wear OS, mais le lecteur reste inchangé

L’interface globale de l’application montre aussi des signes de changement. Les rectangles aux coins très arrondis (formes dites “stadium”) sont plus présents, avec une typographie légèrement agrandie, ce qui améliore la lisibilité sur un petit écran. Malgré tout, la police utilisée reste proche de celle d’origine, sans passer à une typographie plus large comme celle utilisée ailleurs dans Material 3. On ne sait pas encore si cela évoluera dans une future mise à jour, ou si cette décision est volontaire pour optimiser l’espace.

En revanche, l’écran de lecture du morceau, le player, n’a toujours pas été mis à jour. Il conserve l’ancienne interface, sans les éléments visuels de Material 3. Google semble donc appliquer la refonte par étapes. Il est possible que le nouveau design du lecteur arrive avec la prochaine version majeure de l’application ou soit intégré au déploiement complet de Wear OS 6 dans les semaines à venir. En attendant, l’application affiche une interface à deux vitesses, avec certaines parties modernisées et d’autres restées inchangées.