Ne donnez plus votre vraie adresse email sur Internet : cette alternative est bien plus intelligente

Donner son adresse principale à tout-va sur Internet est devenu un réflexe dangereux. C’est pourtant la clé d’entrée à presque tous les services en ligne. Comment limiter les risques liés à son exposition ? Surfshark propose une alternative pensée pour protéger votre identité numérique.

Protéger emails

L’email est l’un des piliers de notre identité en ligne, mais il n’a jamais été conçu pour être un identifiant universel. Pourtant, on l’utilise aujourd’hui pour accéder à la quasi-totalité des services en ligne : réseaux sociaux, sites e-commerce, services bancaires et de paiement, streaming, etc.

Cette situation expose les internautes à d'importants risques de sécurité. Un seul piratage ou une fuite d’adresse email peut suffire à compromettre toute une vie numérique, voire entraîner des préjudices majeurs.

Pourquoi utiliser la même adresse email pour tous vos comptes est dangereux

Une seule adresse email pour accéder à de nombreux services en ligne n’est pas une bonne idée. C’est encore pire si vous utilisez votre adresse principale, c’est-à-dire celle du travail ou celle que vous utilisez habituellement pour vos communications. Le premier danger vient de l’exposition de cette adresse. Elle peut se retrouver entre de mauvaises mains, et entraîner des désagréments en chaîne.

Votre adresse peut-être compromise de différentes manières, mais les deux voies principales sont :

Le phishing

Des pirates vous envoient des emails frauduleux imitant des services légitimes pour vous inciter à saisir vos identifiants. En pensant vous connecter normalement, vous transmettez en réalité vos informations aux attaquants.

C’est une technique très répandue, et l'une des plus faciles qu'utilisent les pirates pour récupérer des adresses email, mots de passe et autres données sensibles.

Les fuites de données

Il n’est pas rare qu’un site ou un service en ligne, même avec une très bonne réputation, soit piraté. Ces dernières années, de grands noms comme Facebook, LinkedIn, Yahoo, Free, ou encore Adobe en ont été victimes, exposant les données de plusieurs millions, voire de milliards d’utilisateurs.

Ce que vous risquez quand votre adresse email est compromise

Lorsque votre adresse email fait l'objet d'une fuite, elle peut être exploitée de diverses manières à des fins malveillantes :

  • Multiplication du spam : forte augmentation des emails indésirables, y compris d'autres tentatives de phishing
  • Usurpation d’identité : vos informations peuvent être utilisées pour créer de faux comptes ou se faire passer pour vous.
  • Tentative de prise de contrôle de vos comptes : par différentes méthodes, dont le credential stuffing, les attaquants peuvent essayer d'accéder à vos comptes, surtout si vous utilisez la même adresse pour plusieurs services.
  • Fraudes financières : accès à vos comptes e-commerce ou services de paiement, entraînant des achats ou transactions non autorisés.

Une simple fuite ou un email piégé peut ainsi fragiliser votre sécurité numérique au sens large. Mieux vaut donc limiter l’exposition de votre adresse email principal pour réduire ces risques.

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Surfshark Alternative ID : la parade pour protéger votre vraie adresse email

Surfshark propose justement une solution simple, mais très efficace au problème de l’exposition permanente des adresses email : la fonctionnalité Alternative ID. Son principe est simple : plutôt que de donner votre vraie adresse à chaque site qui vous la réclame, vous renseignez une adresse alternative ou alias qui redirige automatiquement les mails reçus vers votre boîte habituelle ou vers une autre boîte de votre choix.

Vous continuez ainsi à recevoir les messages liés à ces sites : confirmations de commande, notifications, newsletters… sans jamais exposer votre véritable email.

L'intérêt devient évident dès lors que l'un de ces alias commence à recevoir du spam, des tentatives de phishing ou des publicités douteuses. Il vous suffira de désactiver l’adresse concernée et le problème disparaît. Votre vraie adresse, elle, reste protégée.

Là où Surfshark va plus loin que la plupart des solutions d'alias classiques, c'est que Alternative ID ne se contente pas de générer une adresse mail. Elle crée une identité complète, avec un nom, prénom, une adresse de résidence, etc. Vous pouvez créer autant d’identités alternatives que vous le souhaitez.

La gestion des alias se fait depuis l'application ou le site web de Surfshark. C’est une solution efficace pour reprendre le contrôle sur votre identité en ligne, sans changer vos habitudes au quotidien. Alternative ID est intégrée dans toutes les formules de Surfshark VPN, sans surcoût. L’abonnement est disponible à partir de 1,99 € par mois.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Surfshark.


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