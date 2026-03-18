Surfshark VPN protège toute la famille : un seul abonnement pour un nombre illimité d’appareils

Surfshark est l'un des meilleurs VPN pour protéger l’ensemble des appareils de la famille, et ce, à moindre coût. L'application propose de nombreux outils de protection, y compris un antivirus, une fonctionnalité anti-phishing, mais pas seulement.

Surfshark famille

 

Le numérique occupe désormais une place importante dans notre quotidien, mais il n’est pas sans risque. La sécurité en ligne prend ainsi de plus en plus d’importance auprès des internautes qui n’hésitent plus à utiliser un VPN.

Ce type de solution a plusieurs avantages, mais les VPN sont surtout utilisées pour contourner la censure et les restrictions géographiques de contenus, mais aussi pour protéger la vie privée et les données personnelles en ligne.

Ces dernières années, de plus en plus de solutions, y compris Surfshark, vont au-delà des fonctionnalités historiques des VPN. Ces applications couvrant divers aspects de la cybersécurité, mais protéger les appareils d’un foyer reste un défi. Surfshark est l’une des rares applications à être propice pour un usage familial.

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Avec Surfshark, protégez un nombre illimité d’appareils

Chaque membre de la famille utilise quotidiennement plusieurs appareils connectés : ordinateurs, smartphones, tablettes, TV… Protéger efficacement tous ces équipements peut vite devenir coûteux, sachant que la plupart des VPN couvrent un nombre limité d’appareils.

C’est ici que Surfshark se distingue : ce VPN est pensé pour la cybersécurité des familles. L’un de ses gros avantages est en effet la possibilité de sécuriser un nombre illimité d’appareils avec un seul abonnement. Plus besoin de choisir quels appareils protéger au détriment d’autres, ou de cumuler plusieurs abonnements pour couvrir tous vos équipements.

L’installation de Surfshark VPN est rapide et son interface est facile à prendre en main, même pour les plus jeunes. Chacun peut sécuriser sa connexion en un clic. L'application est compatible avec Windows, macOS, iOS, Android ou encore Linux.

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Vitesse
Qualité/Prix
Sécurité
Fonctionnalités
Support Client
Simplicité

Des fonctionnalités pratiques pour la sécurité des familles, y compris des enfants

Surfshark repose sur des protocoles de chiffrement avancés qui garantissent une solide protection de vos données en ligne. Cette protection est particulièrement utile lorsque vous vous connectez souvent à des WiFi externes. Par exemple, ceux d’un hôtel lors d’un voyage, d’un restaurant ou d’un café, etc.

Avec un VPN, vos informations personnelles, mots de passe et vos transactions bancaires sont davantage protégées lors de leur transmission sur le réseau. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’un VPN n’est pas une assurance tout risque. La vigilance des utilisateurs reste indispensable pour une meilleure sécurité en ligne. Pour les y aider, Surfshark propose de nombreuses autres fonctionnalités pratiques :

  • Un antivirus: analyses planifiées de vos appareils.
  • Protection webcam: empêche les applications et les sites Internet d’accéder à votre webcam à votre insu.
  • Protection en temps réel: analyse vos applications et des fichiers lors de leur téléchargement, installation et utilisation.
  • Protection contre le phishing : détection d’emails boostée par l’IA.
  • Alertes de fuite de données personnelles : recevez des notifications lorsque vos emails, mots de passe, coordonnées bancaires sont identifiées dans des fuites de données.
  • Bloqueur de contenu Web : cette fonctionnalité permet notamment de protéger les enfants contre l’accès à des contenus inappropriés.

Plusieurs autres fonctionnalités font de Surfshark un outil de sécurité à large spectre qui permet à chaque membre du foyer de profiter d'une navigation libre, privée et protégée. En ce moment, SurfShark est disponible à partir de 1,99 € au lieu de 15,45 € par mois, avec trois mois offerts. Cela correspond à une réduction de 87%.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Surfshark.


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