Longtemps réservé aux utilisateurs prêts à payer le prix fort, le segment des VPN premium évolue. Surfshark illustre cette tendance en misant sur une offre complète, pensée pour le grand public, à l’un des tarifs les plus bas en ce début 2026.

À 1,99€/mois avec un abonnement de deux ans, 3 mois offerts, des connexions simultanées illimitées et plus de 3 200 serveurs dans 100 pays, Surfshark se positionne comme l’un des VPN premium les plus accessibles du marché en 2026. Un tarif agressif qui interroge, d’autant que les prestations annoncées rivalisent avec celles des acteurs haut de gamme du marché.

Surfshark : un VPN premium à petit prix en 2026

Surfshark propose aujourd’hui une offre longue durée à 1,99€/mois, un prix largement inférieur à celui des VPN premium traditionnels. Cette stratégie repose sur un engagement de deux ans, accompagné de trois mois offerts, permettant de réduire fortement le coût mensuel sans sacrifier les fonctionnalités.

Contrairement à de nombreuses offres dites “pas chères”, Surfshark conserve une approche premium : infrastructure étendue, applications complètes et mises à jour régulières.

Connexions illimitées : un avantage clé face aux VPN concurrents

L’un des arguments les plus forts de Surfshark reste les connexions simultanées disponibles en illimité. Là où la majorité des VPN limitent encore l’usage à 5 ou 10 appareils, Surfshark autorise une utilisation sans plafond.

Ce choix en fait une solution particulièrement adaptée :

aux foyers multi-équipés ;

aux utilisateurs multipliant les supports (smartphone, tablette, ordinateur) ;

aux petites entreprises souhaitant protéger plusieurs appareils en même temps.

Avec Surfshark, un seul abonnement suffit pour couvrir l’ensemble des usages, sans surcoût.

Plus de 3 200 serveurs dans 100 pays : un réseau solide

Avec plus de 3 200 serveurs répartis dans 100 pays, Surfshark dispose d’une infrastructure comparable à celle des références du marché. Cette couverture permet :

une connexion stable depuis de nombreuses régions ;

une réduction des risques de saturation ;

une meilleure adaptation aux usages internationaux.

Un point essentiel pour garantir performances et fiabilité sur la durée.

À qui s’adresse vraiment le VPN Surfshark ?

Surfshark vise avant tout les utilisateurs qui recherchent :

un VPN simple à utiliser, sans configuration complexe ;

un niveau de protection élevé pour la navigation quotidienne ;

un excellent rapport fonctionnalités/prix.

Ce positionnement “premium accessible” le rend particulièrement pertinent pour les utilisateurs iPhone et Android, les voyageurs réguliers et ceux qui souhaitent protéger plusieurs appareils sans multiplier les abonnements.

dès 1.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 1.99€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.19€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Surfshark.