LinkedIn a été victime d’une fuite sur ses serveurs. Un hacker est parvenu à voler les données personnelles de 2,5 millions de membres du site.

Un hacker aurait téléchargé des données concernant 2,5 millions de membres de LinkedIn (sur 950 millions au total), le plus grand réseau social professionnel, sur le Darknet. Ce pirate n’est pas inconnu au bataillon. Rien qu’au mois de septembre 2023, il a rançonné Boeing, le premier avionneur mondial, mais aussi TransUnion, une entreprise de collecte, de contrôle et de protection de données bancaires. La motivation du pirate prénommé USDoD n'est pas claire, mais ce n'est apparemment pas l'appât du gain.

Nul ne sait comment il s’est procuré ces données, mais une chose est sûre, il les a toutes mises à disposition des cybercriminels sur les forums les plus obscurs de la toile, et il n’en tirera aucun bénéfice financier. D’après le Journal du Net, sur les millions de comptes contenant des informations personnelles, 8 % d’entre eux appartiennent à des utilisateurs basés France, ce qui fait tout de même 200 000 personnes environ. Par mesure de précaution, il est recommandé à toutes les personnes utilisant fréquemment le réseau social américain de changer leur mot de passe dans les plus brefs délais.

LinkedIn a été victime d’une intrusion sur ses serveurs, des millions d’utilisateurs en danger

Étant donnée sa vocation professionnelle, les informations professionnelles confiées à LinkedIn sont d’autant plus intéressantes pour les hackers. Quand on sait qu’en temps normal, les données personnelles d’un internaute lambda sont revendues 376 fois par jour en moyenne, on imagine bien que les pirates sont impatients de mettre la main sur le fichier mis à disposition par USDoD.

Les détails qu’il contient sont encore plus précieux, car exploitables à des fins d'usurpation d'identité ou pour duper tous les employés d'une entreprise. LinkedIn est un réseau social dans lequel les membres exposent leur emploi, leurs collègues, et toute sorte de détails qui, entre de mauvaises mains, facilitent le travail d’ingénierie sociale.