MWC 2022 Barcelone : date, smartphones annoncés, tout ce qu’on attend de l’événement

Plus quelques jours avant le lancement du MWC 2022, le plus gros salon dédié au mobile au monde. Cette année, plusieurs annonces de taille sont attendues de la part des constructeurs. Entre le lancement de nouveaux smartphones et les conférences en tout genre, on vous résume tout ce qu’il faut attendre de l’événement.

Dans quelques jours aura lieu le MWC 2022, le rendez-vous de tous les passionnés de tech et smartphones. Cette année est forcément peu particulièrement pour l’événement, après deux ans de pandémie qui ont fortement impacté l’organisation. On se souvient notamment que l’édition 2020 avait été annulée pour cette raison. 2022 pourrait donc signer le retour en force du salon, avec bon nombre de conférences que l’on attend de pied. Voici donc un petit récap' de tout ce qu’il faut savoir sur cette prochaine édition.

📅 QUAND A LIEU LE MWC 2022 ?

La prochaine édition du MWC aura lieu du 28 février au 3 mars 2022. Comme chaque année depuis 1987, l’événement est organisé par la GSM Association. C’est un événement majeur dans le monde de la téléphonie puisqu’il s’agit du plus gros salon dédié au mobile au monde. De nombreux constructeurs en profitent pour annoncer leur prochain smartphone et innovations pour l’année à venir.

Si le smartphone est roi au MWC, les marques dévoilent régulièrement d’autres de leurs appareils, comme des PC portables, des tablettes ou encore des objets connectés. Ce sera notamment le cas cette année, comme nous aurons l’occasion de le voir dans cet article.

⏲️ QUEL EST LE PROGRAMME DU MWC 2022 ?

De nombreux constructeurs sont attendus au MWC 2022 et les conférences vont s’enchaîner à la vitesse de l’éclair. Parmi celles confirmées, certaines ont particulièrement retenu notre attention. C’est notamment le cas de celles de Huawei, Samsung, ou encore Honor, qui devraient être l’occasion de découvrir de nombreux nouveaux appareils. Voici donc les conférences les plus attendues de l’événement :

Dimanche 27 février

14 h 30 — Conférence Huawei : présentation d’une série d’objets connectés/possible lancement mondial de HarmonyOS

présentation d’une série d’objets connectés/possible lancement mondial de HarmonyOS 19 h — Conférence Samsung : présentation du Galaxy Book Pro 2 360/nouveau smartphone à clapet et montre connectée

Lundi 28 février

10 h 30 — Conférence Realme : lancement mondial du Realme GT 2

lancement mondial du Realme GT 2 13 h — Conférence Honor : présentation du Honor Magic 4

présentation du Honor Magic 4 14 h 30 — Conférence Qualcomm : présentation de nouvelles technologies

💡 QUELLES SONT LES ANNONCES ATTENDUES ?

Samsung prépare une conférence riche en présentations

Il y a quelques jours, Samsung a annoncé une conférence qui aura lieu le 27 février. Le constructeur n’a laissé filtrer que très peu d’informations à propos de celle-ci, mais le visuel publié laisse présager de nombreuses annonces. D’après de nombreuses rumeurs, de nombreux smartphones entrée et milieu de gamme sont attendus, à savoir les Galaxy M33, le Galaxy M23, les Galaxy A53, les Galaxy A23 ou encore le Galaxy A13. De plus, la firme coréenne pourrait dévoiler un nouveau smartphone à clapet, un ordinateur portable ou encore une montre connectée. Le Galaxy Book Pro 360, notamment, a déjà été confirmé par plusieurs fuites.

Huawei est attendu au tournant

Le même jour, Huawei organisera également sa conférence. Là encore, on ne sait pas vraiment ce que le constructeur prévoit pour cette dernière, mais il y a de fortes chances pour qu’elle porte sur l’écosystème général de la firme. En d’autres termes, on devrait avoir droit à une série d’objets connectés. Certains espèrent également l’annonce d’un nouveau smartphone pliable, après la présentation du Huawei Mate X en 2019. Enfin, d’autres rumeurs penchent pour un lancement mondial de HarmonyOS, ce qui n’est pourtant pas gagné d’avance.

Le Honor Magic 4 va montrer le bout de son nez

L’information a déjà été confirmée, Honor réserve la présentation de son Magic 4 pour le MWC 2022. Très peu de détails ont fuité à ce jour, mais on sait notamment que le smartphone sera équipé du Snapdragon 8 Gen 1 et qu’il devrait se démarquer au niveau de la photo. Rendez-vous le 28 février pour en savoir plus.

Le Realme GT 2 débarque en Europe

Là encore, la chose a été confirmée par Realme lui-même, le Realme GT 2 aura doit à son lancement mondial durant le salon. Après une première sortie en Chine, le smartphone avec processeur Snapdragon 8 Gen 1, écran Samsung AMOLED LTPO 120 Hz et batterie de 5000 mAh ne devrait pas tarder à arriver en France après la conférence, qui se tiendra le 28 février. Ce sera également l’occasion de connaître son prix officiel en euros.

Lenovo donnera une conférence virtuelle

Sur Twitter, la firme a annoncé que « en raison des tendances actuelles entourant le COVID, la présence de Lenovo au MWC 2022 sera entièrement virtuelle ». Celle-ci n’a pas précisé quelles annonces elle prépare, mais on peut tabler sur un nouvel appareil Motorola.

💭 QUELLES SONT LES RUMEURS À PROPOS DU MWC 2022 ?

Vers un lancement mondial du Xiaomi 12

Xiaomi n’a jamais été un incontournable du MWC, mais son apparition à l’édition 2012 a été mémorable du fait du lancement global du Xiaomi Mi 9. Ainsi, beaucoup espèrent que le Xiaomi 12 aura droit à la même faveur. Pour le moment, le smartphone est uniquement disponible en Chine, mais la date présumée de sa disponibilité en Europe correspond à celles du salon. L’espoir est de mise.

Le OnePlus 10 pourrait faire une apparition

Mais ce n’est pas vraiment quelque chose sur lequel on peut véritablement compter. OnePlus n’a pas encore pris l’habitude d’assister au MWC 2022 et aucune conférence de sa part n’est prévue à l’heure actuelle dans l’agenda. Néanmoins, certaines rumeurs affirment que la présentation du OnePlus 10 est imminente, alors rien n’est impossible.

Sony ne sera pas présent physiquement au salon

Dans un communiqué, Sony a expliqué ne pas participer au MWC. « Le monde s’étant largement orienté vers le numérique et les opportunités en ligne, Sony Corporation communiquera de manière à faire connaître à un public plus large l’actualité passionnante de nos produits », a déclaré le constructeur. Ainsi, il n’est pas impossible que ce dernier fasse une apparition, d’autant plus qu’il a l’habitude de faire de grosses annonces lors de l’événement. Serait-ce l’occasion d’avoir un aperçu du Sony Xperia 1 IV ? Cela reste à voir.

Nokia pourrait présenter le Nokia 10

Au MWC 2019, Nokia avait fait sensation en levant le voile sur le Nokia 9 Pureview. Aucune conférence de la firme n’est prévue à l’heure actuelle, mais plusieurs rumeurs affirment que la présentation du Nokia 10 est pour bientôt. À surveiller de près, donc.