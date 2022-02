Huawei pourrait lancer HarmonyOS en Europe au MWC 2022, mais ce n’est pas gagné

À l’approche du MWC 2022, Huawei a partagé un mystérieux visuel qui semble annoncer le lancement global de HarmonyOS. Jusqu’ici confiné au territoire chinois, de nombreux utilisateurs attendent toujours de mettre la main sur l’alternative à Android. Pour autant, il paraît assez peu probable que le système d’exploitation arrive bel et bien de notre côté du globe dans les semaines à venir.

Plusieurs mois après son lancement, toujours aucune trace de HarmonyOS en Europe. Alors que la transition se fait de plus en plus urgente pour les utilisateurs de smartphones Huawei, le constructeur ne semble pas encore prêt à déployer son système d’exploitation auprès du monde entier. Pour l’heure, seule la Chine peut donc en profiter. Pourtant, l’espoir subsiste toujours, et le MWC 2022 qui approche pourrait mettre fin aux attentes.

En effet, à seulement quelque jours de l’événement, la firme a publié un visuel sur lequel on peut lire « HarmonyOS Global » accompagné de la mention MWC 2022. Ça commence déjà à sentir bon, mais c’est d’autant plus prometteur quand on remarque que le support simule le fonctionnement de Super Device, qui permet de contrôler plusieurs appareils à partir d’un seul smartphone. Alors, HarmonyOS arrivera-t-il dans nos contrées dans les prochains jours ? Pas si vite.

HarmonyOS sera-t-il bientôt disponible en Europe ?

Les signes semblent en effet aller à contresens de cette hypothèse. Pour commencer, Huawei lui-même a récemment démenti que son système d’exploitation arriverait en Europe courant 2022. A minima, il faudrait donc attendre l’année prochaine pour assister au déploiement mondial. De ce fait, les utilisateurs occidentaux doivent pour le moment se contenter d’EMUI 12, la nouvelle mouture de la surcouche qui se base malgré tout sur l’OS fait maison de Huawei.

De plus, il reste encore la question de la compatibilité des applications. Depuis le lancement de HarmonyOS, plusieurs rapports attestent de problèmes dans ce domaine après installation du système d’exploitation. Certaines rumeurs affirment par ailleurs que c’est la raison pour laquelle a préféré déployer EMUI 12 plutôt que son OS sur les marchés globaux, bien qu’aucune preuve tangible n’est disponible à ce jour. Réponse le 27 février donc.