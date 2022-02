Galaxy A23 : découvrez le design du prochain smartphone ultra abordable de Samsung

Le Galaxy A23 se dévoile quelques semaines avant son arrivée sur le marché. D'après un leaker réputé, le smartphone entrée de gamme de Samsung aurait un quadruple capteur photo disposé dans un bloc et un écran avec une encoche en forme de goutte d'eau.

En partenariat avec le site College Dunia, OnLeaks, un informateur réputé de la galaxie smartphone, a dévoilé des rendus 3D montrant le design des Galaxy A23, une nouvelle génération de téléphones abordables. Comme toujours, le leaker s'est basé sur les schémas de fabrication du smartphone pour développer les images.

Á ce stade de la production, il est toujours possible que des changements mineurs soient décrétés par Samsung. Cependant, au vu de l'historique de fuites impeccable de OnLeaks, on vous encourage à faire confiance aux informations concernant le design du Galaxy A23, successeur direct du Galaxy A22, que nous avons testé l'an dernier.

Quadruple capteur photo 50 mégapixels, 5G, MediaTek Dimensity 700…voici un aperçu de la fiche technique

Sans grande surprise, le look du smartphone ne révolutionne pas le genre. Le Galaxy A23 est recouvert d'un écran d'environ 6,55 pouces surmonté d'une encoche en forme de goutte d'eau. Il s'agit donc d'un écran Infinity V. Les bordures semblent légèrement incurvées et comme toujours, le menton, la bordure inférieure, est plus épaisse que les autres, entrée de gamme oblige. La marque miserait sur une dalle tactile LCD.

Sur la face arrière, on trouve un quadruple capteur photo. Tous les objectifs sont organisés dans un bloc photo qui ressemble à certains égards à celui du Galaxy S22 Ultra, le dernier haut de gamme de la firme. On aperçoit trois capteurs disposés à la verticale sur la partie de gauche. Ce set up est complété par un 4ème capteur de taille plus réduite sur la droite et un flash LED.

OnLeaks divulgue également quelques informations sur la fiche technique de l'appareil. Comme le voulaient les précédentes fuites, Samsung miserait sur un objectif principal de 50 mégapixels. Cet objectif serait accompagné d'un module de 8 mégapixels, d'un capteur de 2 mégapixels et d'un dernier objectif de 2 mégapixels. Dans l'encoche, le géant sud-coréen glisserait un capteur selfies de 13 mégapixels.

Notez qu'une prise jack est visible sur les rendus. Le téléphone serait alimenté par le MediaTek Dimensity 700, un SoC accompagné d'un modem 5G. Samsung lèverait le voile sur le Galaxy A23 dès le 31 mars 2022. Dans la foulée, la firme devrait annoncer d'autres terminaux d'entrée de gamme à prix cassé, dont le Galaxy A53.