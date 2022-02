Le Realme GT 2 sera présenté officiellement le 28 février 2022 et sera bientôt disponible en France

Si vous espériez que le Realme GT 2 dépasse les frontières chinoise pour arriver de notre côté du globe, on a une bonne nouvelle pour vous : le constructeur s’apprête à dévoiler au monde entier son nouveau flagship. Il a pour cela choisi le MWC de Barcelone, qui se tiendra le 28 février prochain. Il devrait être disponible peu de temps après en France.

Realme a commencé l’année sur les chapeaux de roues en présentant son Realme GT 2. Processeur Snapdragon 8 Gen 1, écran Samsung AMOLED LTPO 120 Hz, batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 65 watts, le tout pour l’équivalent de seulement 540 euros, on a du mal à voir qui propose mieux sur le marché actuellement. Son seul défaut est, pour l’heure, de n’être disponible qu’en Chine. Une grosse déception pour les utilisateurs qui attendaient le smartphone avec impatience.

Fort heureusement, la déception n’aura pas duré longtemps. En effet, lors de la présentation du Realme 9 Pro, un autre flagship killer à un prix encore plus concurrentiel, la firme en a profité pour annoncer que le Realme GT 2 ferait une apparition lors du MWC de Barcelone, qui se tiendra le 28 février prochain. Avec un objectif précis en tête : lancer le smartphone sur le marché mondial.

Le Realme GT 2 débarque bientôt en France

Une conférence attendue de pied ferme par tous ceux qui ont suivi avec attention le lancement chinois. Il faut dire que le téléphone a de quoi faire saliver, et que plusieurs questions restent encore en suspens. Si la présentation aura lieu le 28 février prochain, on ne connaît pas encore la date de disponibilité officielle. On peut tabler sur les jours, voire semaines à venir, mais cela reste à confirmer.

Mais, surtout, la question du prix est sur toutes les bouches. Comme précisé plus haut, le Realme GT 2 est commercialisé à partir de 3900 yuans, soit environ 540 euros. Mais son prix européen reste à confirmer. Pour rappel, le premier Realme GT était proposé à 449 € à sa sortie, on peut donc s’attendre à une légère hausse à ce niveau. Nous vous tiendrons informé dès que nous en saurons plus.