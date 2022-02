MWC 2022 : le Galaxy Book Pro 2 360 de Samsung se montre avant son annonce

Samsung sera présent au MWC de Barcelone pour y dévoiler de nouveaux produits. Parmi eux, il pourrait y avoir le Galaxy Book Pro 2 360, le nouveau PC du constructeur. Il se montre dans une fuite aujourd’hui.

Le MWC de Barcelone sera l’occasion pour les constructeurs d’annoncer leurs nouveautés. Samsung sera sur place et y dévoilera ses produits. Parmi eux, le Galaxy Book Pro 2 360, un ordinateur hybride doté d’un écran rotatif.

C’est le célèbre leaker @Onleaks, en partenariat avec GizNext, qui vend la mèche en partageant des visuels. Il s’agit ici d’un ordinateur sous Windows qui dispose d’un écran tactile et pouvant donc s’utiliser comme une tablette.

Samsung va dévoiler un Galaxy Book Pro 2 360

Comme nous pouvons le voir, cette itération ne diffère pas vraiment du modèle précédent en termes de design, tout juste avons-nous quelques améliorations par-ci par-là. On remarque toutefois le coloris bordeaux de la machine, qui rappelle le Galaxy S22 Ultra, lui aussi vendu dans cette couleur.

Ce nouvel ordinateur devrait embarquer un écran de 15 pouces, qu’on espère OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les rendus ne montrent pas le S-Pen, on peut donc douter de la compatibilité du stylet, toutefois, le format semble indiquer que la dalle est tactile. GizNext précise aussi que le PC proposerait trois ports USB Type-C, un port Jack 3.5 mm ainsi qu’un port microSD. Côté hardware, Samsung devrait équiper son produit des derniers processeurs en date, mais il faudra attendre l’annonce officielle pour en savoir plus.

En tout cas, ce PC pourrait être accompagné par d’autres. La conférence barcelonaise de Samsung est attendue pour dimanche et nous aurons tous les détails concernant ce produit, ainsi que les autres. On peut par exemple s’attendre à un modèle de Galaxy Book Pro plus classique, donc sans écran qui pivote.

Samsung a déserté le marché européen en ce qui concerne l’informatique, le jugeant peu rentable. Ce modèle a donc toutes les chances de ne pas sortir en France, mais sait-on jamais, le constructeur pourrait finalement se décider à faire un retour fracassant. Rendez-vous donc dimanche. Nous suivrons bien entendu la conférence en direct.

