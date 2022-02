Samsung annonce une nouvelle conférence ce 27 février au MWC 2022

Samsung vient d'annoncer l'organisation d'une nouvelle conférence ce 27 février 2022. Dans le cadre du MWC de Barcelone, le fabricant sud-coréen devrait lever le voile sur une poignée de nouveaux smartphones à prix cassés.

La semaine dernière, Samsung a levé le voile sur les Galaxy S22 et les Galaxy Tab S8 lors d'une conférence Unpacked. Exclusivement diffusée en ligne, et notamment dans le metaverse de Decentraland, cette première présentation de l'année a été riche en nouveaux produits haut de gamme.

Mais Samsung a visiblement d'autres nouveautés dans ses cartons. Dans un communiqué de presse publié ce 17 février 2022, le géant sud-coréen a annoncé l'organisation d'une nouvelle conférence d'ici quelques jours.

Sur le même thème : Samsung n’offrirait bientôt plus de protection d’écran avec ses smartphones Galaxy

Samsung annoncerait de nouveaux smartphones abordables au MWC 2022

La conférence débutera le dimanche 27 février 2022 à 19h, heure de Paris. Comme toujours, Samsung diffusera en direct l'événement sur son site web, sa chaîne YouTube et la plupart de ses réseaux sociaux. Pour le moment, le constructeur n'a pas précisé si un événement dans le metaverse était également à l'ordre du jour.

Sans grande surprise, cette présentation est organisée dans le cadre du MWC (Mobile World Congress) 2022. En dépit des restrictions sanitaires toujours en cours en Europe, le salon de la téléphonie mobile de Barcelone aura bien lieu du 28 février au 3 mars 2022 en physique. Nous serons évidemment sur place pour couvrir l'événement.

La marque reste assez discrète sur les produits qui seront annoncés. Le communiqué se contente d'annoncer que “Samsung Electronics redéfinit une fois de plus l'avenir de notre façon de travailler et d'apprendre” dans “un monde en évolution rapide”.

Le visuel qui accompagne l'invitation montre une poignée de produits différents, dont un smartphone pliable à clapet, un ordinateur portable et une montre connectée. Samsung pourrait profiter de l'événement pour dévoiler une nouvelle édition de son Galaxy Z Flip 3 avec un nouveau coloris.

Surtout, il se murmure que Samsung annoncerait plusieurs téléphones d'entrée et milieu de gamme, comme les Galaxy M33, le Galaxy M23, les Galaxy A53, les Galaxy A23 ou encore le Galaxy A13. La conférence devrait également être consacrée aux nouveautés logicielles des interfaces de Samsung. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.