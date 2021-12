Galaxy A13 5G : Samsung va doter son smartphone abordable d’un écran 90 Hz

Samsung n’a pas encore présenté son smartphone abordable Galaxy A13, puisque celui-ci ne sortira qu’en 2022, mais l’opérateur américain AT&T a déjà publié une vidéo qui dévoile certaines caractéristiques du smartphone.

Les opérateurs ont souvent l’habitude de dévoiler de nouveaux smartphones avant les fabricants eux-mêmes. AT&T, l’opérateur américain, a dévoilé une vidéo qui présente aux utilisateurs quelques fonctionnalités de base du Galaxy A13 5G, alors que le smartphone n’a toujours pas dévoilé l’appareil.

Dans la vidéo, on peut voir une option nommée « Motion Smoothness » dans les paramètres d’affichage. Le menu ne cite pas clairement qu’il s’agit d’un taux de rafraichissement élevé, mais tout porte à croire que le smartphone utilisera bien un écran avec une fréquence de 90 Hz. Il s’agirait d’une première pour un smartphone aussi abordable chez Samsung.

Les écrans à taux de rafraichissement élevés arrivent sur le bas de gamme de Samsung

D’après les informations partagées par AT&T, Samsung va doter un de ses smartphones vendus à moins de 200 euros d’un écran 90 Hz. Pour rappel, le Galaxy A12 de 2021 utilisait un écran 60 Hz et était vendu à partir de 189 euros.

Le Galaxy A13 5G deviendra un des smartphones les plus abordables à utiliser un écran 90 Hz. Nous avions déjà vu certains de ses concurrents comme le Poco M3 Pro à 189 euros utiliser un taux de rafraichissement rapide, mais il s’agit d’une première chez Samsung.

En plus de la fréquence élevée de son écran TFT de 6,48 pouces, on sait que le Galaxy A13 5G utilisera une puce MediaTek Dimensity 700, trois caméras à l’arrière ainsi qu’une batterie de 5000 mAh. Pour l’instant, on ne connaît pas les caractéristiques exactes de l’appareil photo. Cependant, on sait que son grand frère, le Galaxy A23 5G, utilisera lui une caméra principale de 50 MP.

Les premiers rendus partagés par OnLeaks dévoilent également la présence d’une prise jack. Contrairement aux Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G et Galaxy A73 5G, Samsung a fait le choix de conserver la prise casque sur son smartphone abordable de la gamme A. On s’attend néanmoins à ce que le prochain modèle Galaxy A14 de 2023 abandonne la prise jack, puisque le constructeur coréen semble désormais beaucoup miser sur la technologie Bluetooth.