Scooters électriques : les ventes explosent à Paris avant l’arrivée du stationnement payant

Avec l'arrivée du stationnement payant pour les deux-roues motorisés dans la capitale dès le 1er septembre 2022, les Parisiens se ruent sur les scooters électriques. Les ventes ont explosé dans la ville lumière, à un tel point que les délais de livraison peuvent atteindre les deux mois selon les modèles.

Comme vous le savez peut-être, dès ce 1er septembre 2022, le stationnement pour les deux-roues motorisés devient payant dans les rues de Paris. Pour l'occasion, nous avons d'ailleurs rédigé un dossier complet sur le sujet. Prix, horaires, emplacements, cas de gratuité, vous y trouverez les informations essentielles à connaître.

Avec 42 000 places de stationnement annoncées par la mairie pour plus de 500 000 deux-roues motorisés en circulation dans Paris, garer son 2RM thermique va rapidement être une galère. Et surtout, le stationnement risque de peser lourd dans les finances des motards. Pour cause, le prix visiteur sera fixé à 37,50 € en zone 1 (du 1er au 11e arrondissement) pour 6 heures de stationnement, et à 25 € du 12e au 20e pour la même durée.

Il y a bien les tarifs Résidents qui permettent d'alléger la facture, avec des forfaits fixés à 45 € pour trois ans, ou bien 22,5 € l'année. Avec cette formule, les utilisateurs pourront payer moins cher leur stationnement, à hauteur de 0,75 € par jour ou bien 4,50 € par semaine.

Le scooter électrique, la meilleure option pour éviter le stationnement payant

Néanmoins, la meilleure option pour le portefeuille reste d'opter pour un scooter ou un deux-roues électrique. En effet, les propriétaires de 2RM électriques peuvent être bénéficier de l'offre “Véhicule basse émission”, qui permet de stationner gratuitement sur tout emplacement payant.

Et justement, les Parisiens ne s'y sont pas trompés. Comme l'expliquent nos confrères de BFM TV, les ventes de scooters et deux-roues électriques ont explosé dans la capitale depuis ces dernières semaines. Rayan, responsable commercial d'une concession Easy-Watts, affirme avoir doublé ses ventes en un an seulement.

Il faut dire qu'avec les différentes offres proposées à l'achat par le gouvernement, par la région Ile-de-France et par la ville de Paris, le prix d'un scooter électrique peut fondre à vue d'oeil. Ainsi, un deux-roues électrique affiché à 1959 € se négociera au final à 1199 €.

Des aides à l'achat qui motivent les utilisateurs

Voici dans le détail les aides proposées :

la ville de Paris accorde une prime fixée à 33% du prix d'achat du véhicule, plafonnée à 400 € , pour les 2RM électriques neufs dont la puissance du moteur est supérieure ou égale à 2 kW

, pour les 2RM électriques neufs dont la puissance du moteur est supérieure ou égale à 2 kW la Métropole du Grand Paris accorde une subvention sous condition de ressources pour l'achat d'un 2RM électrique qui peut s'élever entre 600 et 1400 € , dans la limite de 50 % du prix d'achat

, dans la limite de 50 % du prix d'achat la région Ile-de-France réserve une aide aux TPE et PME de plus de 50 salariés, avec une prime entre 1500 et 3000 € pour les deux-roues dont la puissance nette est inférieure à 11 kW

pour les deux-roues dont la puissance nette est inférieure à 11 kW Enfin, le gouvernement propose évidemment le bonus écologique, avec un montant fixé à 250€/kWh d'énergie de la batterie, pour un maximum de 900 €

Grâce à ces offres, les scooters électriques ont fait des émules à Paris, à un tel point que les délais de livraison peuvent atteindre désormais les deux mois selon les modèles et la couleur.