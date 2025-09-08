Quand Motorola lance deux smartphones à moins de 200 euros, ça ressemble à quoi ?

Alors que l’IFA battait son plein, Motorola a officialisé deux smartphones très abordables. Vendus sous la barre des 200 euros, ils profitent d’une fiche technique complète et promettent une expérience globale équilibrée. Mais quelle est la vérité derrière la promesse ? Nous avons décortiqué les deux fiches techniques. Et voici ce que nous avons appris.

Le 5 septembre 2025, le salon berlinois IFA ouvrait ses portes. L’occasion de découvrir de nombreuses nouveautés dans de nombreux domaines de la tech : télévision, audio, domotique, PC et gaming. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes plusieurs annonces de Dreame, Acer, TCL, etc. D’autres annonces sont passées davantage inaperçues. C’est notamment le cas du lancement officiel de deux smartphones chez Motorola et de la version Swarovski du Razr 60.

Lire aussi – Le Galaxy Z TriFold promet des selfies de haute qualité, voici ce que disent les rumeurs

Ces deux téléphones s’appelle Moto G06, remplaçant du Moto G05, et Moto G06 Power. Ce sont deux smartphones très économiques, puisqu’ils sont commercialisés sous la barre des 200 euros. Le premier est vendu 129 euros, soit une dizaine d’euros de moins que le Moto G05. Et le second est proposé à 179 euros. A ce tarif, ils font naturellement la jonction entre les gamme E et G et promettent une expérience équilibrée, soutenue par une fiche technique complète.

Qu'est-ce qu'il y a dans un Motorola vendu moins de 200 euros ?

Qu’est ce que Motorola a intégré dans ses deux smartphones pour tenir cette promesse ? Les fiches techniques des deux téléphones sont effectivement équilibrées. Une grande dalle IPS 120 Hz de pratiquement 6,9 pouces. Le châssis est protégé contre les éclaboussures (certification IP54). Le téléphone est animé par le MediaTek Helio G81 Extreme, un CPU peu gourmand en énergie, mais capable de faire tourner Android 15. Leur capteur photo principal est un modèle 50 MP avec autofocus à détection de phase. Ils intègrent deux haut-parleur et sont compatibles Dolby Audio.

Le tout est servi par le design devenu habituel pour Motorola : un dos habillé de polycarbonate ou de silicone, un module photo intégré élégamment, une encoche en goutte d’eau et du verre minéral Gorilla Glass 3 pour l’écran. Il y a quatre différence entre le G06 et le G06 Power : la capacité de la batterie (5200 mAh et 7000 mAh respectivement), la puissance maximale de la charge (10 watts et 18 watts), ainsi que le poids et l’épaisseur. Seule déception finalement dans ces produits, c’est la disponibilité : le Moto G06 et le Moto G06 Power n’arriveront pas en magasin avant plusieurs mois. D’ici là, espérons que nous ne les aurons pas oublié…