Motorola peut-il bousculer les Redmi Note 15 avec quatre Moto G vendus moins de 320 euros ?

Motorola présente quatre nouveaux téléphones pour sa gamme Moto G. Calibrés pour affronter les chantres des segments abordables, notamment Xiaomi avec ses Redmi Note 15, ces téléphones combinent des fiches techniques complètes et des prix très agressifs, compris entre 190 euros et 320 euros. Voici tous les détails à connaitre.

En attendant les Galaxy A de Samsung, qui devraient être annoncés dans les prochaines semaines, la concurrence s’organise pour attirer votre attention. Cela a démarré avec Xiaomi qui a lancé quatre Redmi Note 15, dont le Redmi Note 15 Pro que nous avons testé. Le même jour, Honor a dévoilé le Magic8 Lite, que nous avons également testé. Deux propositions avec leurs forces et leurs faiblesses et un point commun : le prix, 399 euros.

Cela a continué cette semaine avec Oppo qui a renouvelé ses Reno. Un lancement très ambitieux avec quatre Reno15, dont le retour de la déclinaison « Pro » que vous pouvez d’ores et déjà acquérir au prix public conseillé de 799 euros. Quelques heures plus tard, Motorola emboite le pas de ses adversaires avec un line-up composé également de quatre modèles pour la famille Moto G. Venant épauler le Moto G57 déjà commercialisé, ces produits s’appellent Moto G77, Moto G67, Moto G17 et Moto G17 Power. Plus proches des Redmi que des Reno, les Moto G sont positionnés sur les segments très abordables, sous la barre des 320 euros. Voici tous les prix de départ :

Motorola Moto G77 : à partir de 319 euros

Motorola Moto G67 : à partir de 239 euros

Motorola Moto G17 : à partir de 189 euros

Motorola Moto G17 Power : à partir de 279 euros

Le Moto G77 veut rivaliser avec le Redmi Note 15

Le modèle le plus ambitieux est le G77, sans surprise. Il succède au Moto G75 de 2024 et vient combler une place entre le Moto G86 et le Moto G57 Power. En deux ans, les améliorations sont peu nombreuses, mais significatives pour l’utilisateur. Elles concernent l’écran, désormais 1.5K et AMOLED, la photo, avec un capteur photo principal 108 mégapixels et un capteur selfie de 32 mégapixels. La batterie a aussi été légèrement renforcée et le processeur a été modernisé. Voici les éléments à retenir :

Écran AMOLED 1.5K 120 Hz de 6,78 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 6400

8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage, extensible par microSDXC

Batterie 5200 mAh, compatible charge rapide 30 watts

Double capteur photo 108+8 MP, capteur principal stabilisé

Capteur selfie 32 MP

Double haut-parleur, compatible aptX, LE Audio et LHDC

Compatible WIFi 5, Bluetooth 5.4, 5G, eSIM, jack 3,5 mm, GPS, NFC et USB 2.0

Compatible Dolby Atmos

Certification IP64

Poids 182 grammes

Quelques compromis avec le Moto G67 mais une facture plus légère

Le Moto G67 vient lui aussi combler un trou dans le catalogue déjà bien fourni de Motorola. Il s’appuie sur une fiche technique très proche de celle du Moto G77 avec quelques concessions : le capteur principal baisse en définition et le processeur est un peu moins puissant. Les options de RAM et de stockage changent aussi. Pour le reste, pas de modification. Voici tout ce qu’il faut retenir :

Écran AMOLED 1.5K 120 Hz de 6,78 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 6300

4 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, extensible par microSDXC

Batterie 5200 mAh, compatible charge rapide 30 watts

Double capteur photo 50+8 MP

Capteur selfie 32 MP

Double haut-parleur, compatible aptX, LE Audio et LHDC

Compatible WIFi 5, Bluetooth 5.4, 5G, eSIM, jack 3,5 mm, GPS, NFC et USB 2.0

Compatible Dolby Atmos

Certification IP64

Poids 182 grammes

Le Moto G17 Power profite d'une énorme batterie

Continuons avec les Moto G17 et G17 Power. Remplaçant le vieillissant G15, ils vont accompagner les Moto G06 et G06 Power. Ils reprennent tous deux de nombreux éléments de la fiche technique du Moto G67, avec quelques petites concessions au niveau de la connectivité (limité à la 4G), la configuration photo (moins bon ultra grand-angle) et l’écran (passage de l’AMOLED au LCD). La version Power profite d’une batterie très généreuse (la plus grande de cette fournée) et de 8 Go dans toutes les configurations, tandis que la version standard voit sa puissance de charge baisser à 18 watts et dispose de 4 ou 8 Go de RAM, ce qui justifie plus ou moins la différence de prix. Voici tous les détails :

Écran IPS Full HD+ 60 Hz de 6,72 pouces

Processeur MediaTek Helio G81 Extreme

4 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, extensible par microSDXC

Batterie 5200 ou 6000 mAh, compatible charge rapide 18 ou 30 watts

Double capteur photo 50+5 MP

Capteur selfie 32 MP

Double haut-parleur, compatible aptX, LE Audio et LHDC

Compatible WIFi 5, Bluetooth 5.4, 4G, jack 3,5 mm, GPS, NFC et USB 2.0

Compatible Dolby Atmos

Certification IP64

Poids 190 grammes

Motorola doit revoir sa politique de mise à jour sur les Moto G

Notez que les G67 et G77 sont livrés avec Android 16, tandis que les G17 et G17 Power fonctionnent sur Android 15. Ils bénéficient tous d’une maintenance logicielle assez décevante. Les meilleurs auront droit à 3 ans de mise à jour d’Android (G77 et G67 8 Go) et les pires n’en auront pas une seule (G17 et G17 Power). Côté patch de sécurité, c’est légèrement mieux : les G17 et G17 Power en recevront pendant 2 ans et les G67 et G77 en auront pendant 4 ans. C’est bien inférieur à la concurrence. Et, surtout, cela ne respecte pas la règlementation européenne qui impose 5 ans de patch, même sur des téléphones vendus moins de 200 euros. Leur sortie est prévue dès aujourd’hui.