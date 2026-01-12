Android 16 bêta débarque sur ces huit nouveaux smartphones Motorola

Android 16 poursuit son arrivée progressive sur les smartphones compatibles. Motorola ajoute huit nouveaux modèles à son programme de test. Voici quels appareils peuvent en profiter en avant-première.

Android 16 marque une évolution dans le rythme de développement du système mobile de Google. Les mises à jour majeures ne sont plus forcément liées à la sortie des Pixel, et les nouvelles fonctions arrivent désormais plus rapidement. Cette stratégie permet aux constructeurs tiers de tester plus tôt les prochaines versions de l’OS.

Motorola fait partie des marques qui s’engagent activement dans cette nouvelle dynamique. Après avoir proposé la mise à jour sur quelques modèles haut de gamme, elle élargit désormais son programme de test. Huit nouveaux smartphones rejoignent la bêta Android 16. Ils appartiennent à plusieurs gammes, dont les pliables, les modèles milieu de gamme et professionnels.

Motorola ouvre Android 16 bêta à huit nouveaux modèles dont les Razr et Edge

Motorola étend son programme de test pour Android 16 à davantage d’appareils. Plusieurs modèles de ses gammes Razr, Edge, G et ThinkPhone sont désormais concernés. La phase d’essai est en cours dans différentes régions du monde, notamment aux États-Unis, en Europe, en Inde et au Brésil. Les utilisateurs peuvent y découvrir en avant-première certaines des nouvelles fonctionnalités du système, comme les Live Updates ou les options audio avancées.

Voici la liste complète des smartphones Motorola éligibles à la bêta Android 16 :

Motorola Razr 40

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 2023

Motorola Razr+ 2023

Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 50 Neo

Motorola G85

Motorola ThinkPhone 25

Pour accéder à la version bêta, il faut d’abord créer un compte sur le site officiel de la communauté Motorola. Cliquez sur l’icône de profil en haut à droite de l’écran, puis sur “S’inscrire”. Remplissez le formulaire et validez l’adresse e-mail utilisée. Une fois votre compte activé, vous serez invité à choisir un nom d’utilisateur pour la plateforme. Ensuite, il faudra enregistrer le numéro IMEI de votre smartphone dans votre profil et activer l’option MFN (Motorola Feedback Network). Vous pourrez alors consulter les programmes bêta disponibles pour votre appareil et soumettre votre candidature.

Une fois inscrit et validé, vous recevrez une notification pour télécharger Android 16. Il est toutefois conseillé de ne pas installer cette version sur un smartphone utilisé au quotidien. La bêta peut comporter des bugs ou des instabilités. Elle s’adresse surtout aux utilisateurs curieux de découvrir les nouveautés de l’OS avant leur déploiement officiel.