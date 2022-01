Moon Knight : la bande-annonce explose tous les compteurs sur YouTube

Disney et Marvel viennent de dévoiler la première bande-annonce de Moon Knight, la prochaine série exclusive de Disney+. D'après nos confrères du site spécialisé ComicBook, le trailer a été bien particulièrement bien accueilli sur YouTube par les fans puisqu'il explose tous les compteurs !

Comme vous le savez peut-être, Moon Knight sera la sixième série Marvel à débarquer sur Disney+. Le premier épisode arrivera sur la plateforme le 30 mars 2022. Le show prendra donc place dans la 4e phase du Marvel Cinematic Universe, et devra imposer son style avec WandaVision, Falcon et le Soldat de l'hiver, Loki et Hawkeye.

D'après nos confrères du site spécialisé ComicBook, les fans étaient visiblement impatients de découvrir la première bande-annonce de Moon Knight. En effet, la vidéo a explosé tous les compteurs sur YouTube. Précisons que le trailer a été diffusée en avant-première mondiale ce lundi 17 janvier 2022 lors du match Wildcard de la NFL entre les Arizon Cardinals et les Los Angeles RAMS sur ESPN.

Sur YouTube, les premières images de Moon Knight ont dépassé le million de likes sur la chaîne YouTube de Marvel, battant de fait les trailers de Hawkeye (915k vues), WandaVision (760k vues), les 1er et 2e bandes-annonces de Loki (723k et 695k vues) ainsi que la seconde bande-annonce du Faucon et du Soldat de l'hiver (652k vues).

En outre, le site dévoile d'autres statistiques concernant le trailer de la prochaine exclusivité de Disney+. En effet, la bande-annonce a enregistré 75 millions de vues durant les premières 24 heures. 52 millions de vues ont été réalisées en ligne, tandis qu'on doit les 23 millions restants aux spectateurs de ESPN.

L'engagement social pour Moon Knight a créé 263 000 mentions, dépassant ainsi WandaVision (241 000) et Falcon et le Soldat de l'Hiver (218 000). Fait plutôt étonnant, le show avec Oscar Isaac a même mobilisé davantage d'utilisateurs que The Mandalorian (221 000).

Pour rappel, Moon Knight profitera d'un casting 5 étoiles avec notamment l'excellent Oscar Isaac dans le rôle titre, Ethan Hawke dans le rôle de l'antagoniste principal, et le regretté Gaspard Ulliel. En effet, il s'agira de la dernière apparition de l'acteur français, qui a perdu la vie à la suite d'un accident de ski ce mercredi 19 janvier 2022.