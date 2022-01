Disney+ corrige une erreur dans la chronologie des films Marvel

Disney+ vient de corriger une erreur dans la chronologie des films Marvel. Jusqu'ici, le service de streaming affichait les événements de Black Panther avant les aventures de Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire, dans le film Black Widow. Le service a finalement corrigé le tir.

Disney+ propose la plupart des films Marvel dans son catalogue. Les abonnés du service de streaming peuvent en effet voir ou revoir des succès populaires comme Avengers, Iron Man, Captain America ou encore Thor. Pour aider les néophytes à s'y retrouver, Disney+ affiche l'ordre chronologique des films qui se se déroulent dans le MCU (Marvel Cinematic Universe).

En effet, certains métrages, comme Captain America : The First Avenger ou Captain Marvel, se déroulent des décennies plus tôt. Malheureusement, une petite erreur s'était glissée dans le classement des productions affichés sur le service de streaming.

Black Widow se déroule juste avant Black Panther, tranche Disney+

Pendant plusieurs mois, Disney+ a laissé penser aux abonnés que Black Panther, le film consacré au héros incarné par Chadwick Boseman, se déroule avant Black Widow, le métrage qui revient sur les origines du personnage campé par Scarlett Johansson. Il s'avère finalement que l'épopée où la Veuve Noire confronte son passé, et retrouve sa soeur perdue de vue, se situe un peu avant les événements de Black Panther.

Dans le détail, les deux films se passent quelques jours après les événements de Civil War. Dans ce dernier métrage, une loi oblige les justiciers à travailler sous la supervision des gouvernements. Deux camps s'opposent alors : l'équipe menée par Iron Man, qui préfère se plier aux mesures afin d'éviter les conflits, et la team Captain America, qui refuse de signer le traité proposé.

Après le film, Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire, est considérée comme une fugitive. En fuite, elle finit par retrouver des fragments de son passé. Les flashbacks du début du film, où l'héroïne est enfant, se passent en 1995. De son côté, Black Panther retourne au Royaume du Wakanda. C'est la première fois que les spectateurs découvrent l'univers de T'Challa. Les deux films se passent donc à quelques jours d'intervalle. In fine, l'erreur de Disney+ n'influe aucunement sur l'arc narratif des personnages.