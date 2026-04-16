-43% sur le Redmi Note 15 5G : le smartphone Xiaomi est à prix mini

Apprécié pour son excellent rapport qualité-prix, le Redmi Note 15 5G devient encore plus abordable grâce à une remise de 43%. Pour seulement 172 €, la version 256 Go du smartphone représente une très bonne affaire.

Redmi Note 15 5G

Disponible depuis janvier 2026, le Redmi Note 15 5G est le modèle le plus récent de cette gamme très populaire. Xiaomi reste fidèle à la recette qui fait son succès : une bonne fluidité au quotidien, une autonomie solide et une expérience globale satisfaisante pour ceux qui recherchent un smartphone pas cher.

Pour les offres de printemps d'AliExpress, le Redmi Note 15 5G avec 256 Go d’espace de stockage est à 172 € au lieu de 303 €. Le site propose deux réductions pour arriver à ce prix. D’abord, le smartphone est affiché moins cher à 201 €, et ensuite le code promo PHDFR20 fait baisser son prix de 20 € supplémentaire.

Vous réalisez une économie de 131 €. Cela représente une remise de 43%. Notez que le produit est livré gratuitement et rapidement depuis la France. Le paiement en quatre fois sans frais est disponible via PayPal pour ceux qui souhaitent étaler la dépense.

Une fiche technique équilibrée, à prix plancher

Le Redmi Note 15 5G offre une fiche technique efficace. Xiaomi y a logé un processeur Snapdragon 6 Gen 3 signé Qualcomm, gravé en 4 nm. Elle est associée à 8 Go de RAM et à 256 Go de stockage. La configuration garantit une expérience fluide pour les usages les plus classiques du quotidien.

L’espace de stockage est extensible au besoin, grâce à la présence d’un emplacement pour les cartes microSD. C’est un atout à ne pas négliger, sachant que les constructeurs le proposent de plus en plus rarement. Le Redmi Note 15 arbore un bel écran AMOLED de 6,77 pouces en définition Full HD+ (2 392 × 1 080 px), avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Malgré son gabarit, le smartphone ne pèse que 178 g pour une épaisseur de seulement 7,35 mm.

Pour la partie photo, on retrouve deux capteurs : un module principal de 108 MP avec ouverture f/1.7 et stabilisation optique OIS et un capteur ultra grand-angle de 8 MP. La prestation du capteur principal est de bonne facture pour le prix. Pour les selfies et les appels vidéo, le smartphone dispose d’une caméra de 20 MP, tout aussi efficace.

On en vient enfin à l’autonomie qui repose sur une batterie de 5 520 mAh qui promet jusqu'à deux jours d'utilisation en usage mixte. Elle se charge à une puissance maximale de 45 W, ce qui est suffisant pour récupérer plusieurs d’autonomie en quelques minutes de charge.

Enfin, le Redmi Note 15 5G jouit d’une certification IP65, soit une protection contre la poussière et les jets d'eau.

 


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