Bon plan : pour moins de 115 €, la Redmi Pad 2 est l’une des meilleures tablettes pas chères du moment

L’anniversaire d’AliExpress continue de faire chuter les prix, et cette fois c’est la Redmi Pad 2 qui fait l’objet d’une belle réduction sur le site du géant de la vente en ligne. Cette tablette, déjà abordable, voit son prix baisser de 85 €.

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La Redmi Pad 2 est une tablette abordable qui a succédé au modèle de première génération, déjà très apprécié pour son rapport qualité-prix. La nouvelle version a été lancée l’année dernière à partir de 199 €. Et grâce aux promotions d’AliExpress proposées dans le cadre de son anniversaire, la tablette devient encore moins chère pour une durée limitée.

Elle est ainsi affichée à 125 € au lieu de 199 €. Et ensuite, grâce au code promo FRASPHD11 qui fait baisser le prix de 11 € supplémentaires, la tablette Xiaomi passe à seulement 114 €. Le produit est livré gratuitement depuis l'entrepôt français d'AliExpress dans un délai de 2 à 7 jours maximum.

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Une tablette équilibrée pour son prix

Si votre budget est serré et que vous recherchez une tablette fonctionnelle, la Redmi Pad 2 est un excellent choix. Elle est conçue pour offrir des performances correctes pour les besoins courants de tous les jours : navigation web, streaming, réseaux sociaux, ainsi que pour les jeux pas très gourmands en ressources.

La Redmi Pad 2 mise sur un processeur Helio G100-Ultra, épaulé par 4 Go de RAM pour la version 128 Go et 8 Go pour le modèle de 256 Go. Elle dispose par ailleurs d’un écran de 11 pouces en définition 2,5K (2560 x 1600 px), avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Pour ce qui est de l’autonomie, la Redmi Pad 2 embarque une batterie de 9 000 mAh qui tient facilement deux jours selon l’usage. Ce modèle est donc abordable, mais polyvalent. Pour moins de 120 €, c’est une opportunité intéressante pour ceux qui recherchent une tablette fonctionnelle, sans se ruiner.