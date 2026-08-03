Vos photos de portrait pourraient perdre au change sur le Galaxy S27 Ultra, un objectif serait supprimé

Samsung prépare déjà la relève de son smartphone haut de gamme, et le bloc photo réserve une mauvaise nouvelle. Deux fuites concordantes annoncent la disparition d’un objectif sur le Galaxy S27 Ultra. Le motif avancé par la chaîne d’approvisionnement coréenne n’a rien de technologique.

Galaxy S27 ultra
Crédits photo : Phonandroid

Le bloc photo reste le principal argument de vente des smartphones les plus chers du marché. Chaque génération ajoute un objectif, gagne en définition ou pousse le zoom un peu plus loin. Les fuites circulent des mois avant les annonces officielles, et elles se contredisent parfois. Les quatre Galaxy S27 de Samsung hériteraient de capteurs photo inédits, dont plusieurs fournis par Sony. Une information venue de Corée du Sud vient pourtant nuancer ce tableau. Les constructeurs cherchent surtout à contenir la facture des composants, alors que les tarifs grimpent chaque année sur ce segment.

Les smartphones les plus haut de gamme de Samsung embarquent quatre capteurs à l’arrière depuis 2021. Le téléobjectif 3x figure au catalogue de chaque génération sortie ensuite. Le Galaxy S26 Ultra nous avait convaincus en photo lors de notre test complet. Le Galaxy S27 Ultra romprait avec cette continuité en perdant l’un de ses modules photo.

Le Galaxy S27 Ultra passerait à trois capteurs arrière avec un téléobjectif 5x de 50 MP

Le Galaxy S27 Ultra ne conserverait que trois capteurs à l’arrière. Selon ET News, le smartphone associerait un module principal de 200 MP, un téléobjectif 5x de 50 MP et un ultra grand-angle de 50 MP. Le zoom 3x de 10 MP disparaîtrait de cette liste. Le leaker Ice Universe avance la même configuration sur X. Un responsable de la chaîne d’approvisionnement cité par le média coréen évoque une qualité photo arrivée à saturation technique et de fortes pressions sur les coûts de fabrication.

Le zoom 3x actuel accuse son âge avec sa définition de 10 MP. Le module principal de 200 MP produit déjà un recadrage équivalent d’une finesse comparable. Sa focale reste pourtant la plus adaptée aux portraits, et sa faible distance minimale de mise au point sert aussi en macrophotographie. Le Galaxy S27 Pro se distinguerait du Galaxy S27 Ultra par son seul téléobjectif, avec un 3x de 12 MP à la place du 5x. Plusieurs marques concurrentes équipent déjà leurs modèles les plus chers de capteurs de 200 MP dédiés au zoom. Samsung n’a encore rien confirmé.


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