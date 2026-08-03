Le patron de Mercedes-Benz admet que les écrans tactiles dans les voitures font parfois regretter l’absence des classiques boutons physiques. Il promet de corriger le tir dans les prochaines voitures de la marque.

Depuis l’avènement des smartphones, les écrans tactiles se sont largement démocratisés. Ordinateurs, montres, liseuses… De nombreux appareils y font appel, et les voitures ne font pas exception. Parmi les constructeurs automobiles, Mercedes-Benz fait partie des plus enthousiastes vis-à-vis de cette technologie. Dans certains de ses véhicules, la dalle peut atteindre une largeur de 1 mètre. Futuriste, mais pas toujours pratique.

Certains regrettent la disparition des boutons physiques dans leur voiture. Quand on est concentré sur la route, il est parfois plus facile d’appuyer sur l’un d’eux que de chercher son équivalent sur l’écran. Et si Ola Källenius, PDG de Mercedes-Benz, rappelle que ses équipes consacrent “d’innombrables heures à l’interface utilisateur” pour la rendre accessible à “un enfant de cinq ans“, il admet que les constructeurs sont allés “un peu trop loin” avec le tout-tactile. Donc acte.

Les prochaines voitures Mercedes intègreront plus de boutons physiques

“Parfois, on a tendance à aller un peu trop vite en besogne, à utiliser la technologie pour la technologie, et on en oublie peut-être un peu le client“, confesse le patron de Mercedes-Benz en interview. Conscient de cette légère dérive, il veut rectifier le tir. “[…] À partir de maintenant, vous verrez que nous réintroduirons les boutons les plus pratiques“. Lesquels ? L’homme ne le précise pas.

Lire aussi – Après Tesla, Mercedes tente de démocratiser le volant yoke

Notez qu’il n’est pas question de revenir totalement en arrière et d’abandonner les écrans tactiles. Ces derniers resteront, mais ne centraliseront plus toutes les commandes accessibles au conducteur. On peut par exemple imaginer que les boutons de contrôle des médias (lecture, pause, arrêt, passage au morceau suivant ou retour au précédent) feront leur retour dans les prochains modèles de Mercedes-Benz. Une chose est sûre, l’entreprise a compris le message : “Je ne sais pas si nous avons atteint le summum des écrans, mais nous sommes au plus bas en matière de boutons“.

Source : Autocar