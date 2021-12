iPhone 12 mini : le modèle 64 Go du téléphone Apple passe sous les 600 €, vite !

Avis à celles et ceux qui recherchent l'iPhone 12 mini en promotion ! Au cours d'une durée très limitée, le modèle 64 Go du téléphone Apple passe sous les 600 euros. Nous faisons le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 12 MINI (64 GO) CHEZ CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 12 MINI (64 GO) CHEZ AMAZON

À l'occasion de la dernière ligne droite des achats de Noël, Cdiscount et Amazon se sont alliés pour permettre à leurs clients respectifs de profiter d'une baisse de prix sur l'iPhone 12 mini.

Ainsi, les deux sites e-commerce proposent le téléphone Apple au tarif de 599 euros au lieu de 689 euros ; ce qui fait une réduction de 90 euros sur le prix conseillé. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle 64 Go de l'iPhone 12 mini qui est disponible dans un coloris rouge et prend fin ce mercredi 22 décembre 2021 à 10 heures sur le site Cdiscount. Quant à l'offre Amazon, nul doute que l'offre se terminera à la même date.

Dévoilé en octobre 2020 en même temps que les versions classique, Pro et Pro Max, l'iPhone 12 mini est un téléphone qui dispose d'un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Compatible avec la 5G, la version mini de l'iPhone 12 embarque une mémoire vive de 4 Go de RAM, le processeur A14 Bionic et une batterie de 2 227 mAh compatible avec la recharge rapide. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un double capteur principal de 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez retrouver notre article associé au test de l'iPhone 12 mini.