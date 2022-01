L’iPhone 12 Mini d’Apple est de retour à un bon prix, ne traînez pas !

L'iPhone 12 Mini dans son modèle 64 Go coloris rouge est à nouveau disponible à un bon prix ! C'est du coté du e-commerçant français Cdiscount qu'il faut se tourner pour profiter de ce bon plan qui permet de l'avoir sous la barre des 600 euros, à très précisément 599 euros.

Ne perdez pas une seule minute si vous souhaitez vous équiper de l'iPhone 12 Mini 64 Go dans son coloris rouge au meilleur prix du moment ! Alors qu'il faut généralement débourser 689 € pour s'en équiper, l'enseigne en ligne Cdiscount propose une réduction de 90 euros qui fait chuter son prix à 599 euros. Une belle économie qui ne se refuse pas, tant les promotions sur les iPhone sont rares et de courte durée.

Pour en venir à l'iPhone 12 Mini, ce dernier arbore un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il est bien évidemment compatible avec le réseau 5G, et embarque une mémoire RAM de 4 Go. Pour le reste, on retrouve un le puissant processeur A14 Bionic, une batterie de 2 227 mAh compatible avec la recharge rapide.

Enfin, la partie photo/vidéo n'est pas en reste puisque le terminal est équipé d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce téléphone, nous vous invitons à lire notre test complet de l'iPhone 12 Mini. Et si c'est un autre modèle qui vous intéresse, vous pouvez également jetez un œil à notre guide d'achat des meilleurs iPhone d'Apple.