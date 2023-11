Fire TV Stick 4K (2023) : le lecteur d’Amazon de 2e génération est à 39,99 €

Boulanger a décidé de frapper très fort à l'occasion de la Black Friday Week. Au cours de la semaine du “Vendredi noir”, le modèle récent du Fire TV Stick 4K (2023) est déjà à prix réduit. Le lecteur d'Amazon de deuxième génération bénéficie en effet de 30 euros de réduction.

À l'occasion de ce nouveau deal consacré au Black Friday Boulanger, et plus particulièrement au coup d'envoi de la Black Friday Week, l'enseigne française Boulanger propose déjà une superbe réduction sur la version 2023 du Fire TV Stick 4K.

Dévoilé à la rentrée 2023 et lancé au prix conseillé de 69,99 euros près d'un mois plus tard, le lecteur multimédia d'Amazon de deuxième génération voit son tarif diminuer à 39,99 euros. Cela fait une remise immédiate de plus de 40% de la part du site e-commerce français.

Boulanger baisse le prix du Fire TV Stick 4K (2023)

Fourni avec une télécommande vocale Alexa ayant des boutons de contrôle de la TV, le Fire TV Stick 4K (2023) se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Le lecteur conçu par Amazon embarque un processeur quadricoeur 1,7 GHz qui est 30% plus puissant que le précédent modèle. On retrouve aussi une qualité d'image 4K et surtout la prise en charge du Wi-Fi 6 ainsi que les technlogies Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+.

Compatible Bluetooth 5.2, l'objet connecté possède un espace de stockage de 8 Go et une mémoire vive de 2 Go de RAM. Enfin, l'appareil est livré dans un coffret qui inclut également un câble d'alimentation et adaptateur secteur, une rallonge HDMI et deux piles de type AAA.