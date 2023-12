Le nouvel Amazon Fire TV Stick 4K (2023) est quasiment à moitié prix

Sorti il y a moins de deux mois, le nouveau Fire TV Stick 4K fait l'objet d'une réduction de 43% sur Amazon. Si vous avez raté l'occasion de l'acheter lors du Black Friday, il est de retour à un super prix, mais surement pas pour longtemps.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Deuxième génération du Fire TV Stick 4K, ce nouveau modèle lancé à la rentrée 2023 remplace celui de 2018. Il dispose d'un processeur plus puissant qui apporte plus de fluidité. Il embarque en outre des composants plus récents pour ce qui est de la connectivité.

Lancé à 69,99 €, le dongle HDMI est à seulement 39,99 € en ce moment. Cela correspond à une réduction de 43%. Notez que le Fire TV Stick 4K s'était déjà retrouvé brièvement à ce prix pendant le Black Friday. C'est une nouvelle occasion de l'acheter quasiment à moitié prix. On vous conseille de ne pas trop traîner si vous recherchez ce genre d'accessoire pour TV en cette fin d'année.

Fire TV Stick 4K 2023 : plus puissant, plus fluide et plus actuel

Par rapport au modèle de 2018, le Fire TV Stick 4K 2023 dispose d'un nouveau processeur quadricœur qui est 30 % plus puissant que le précédent modèle. De quoi profiter d'une meilleure fluidité. À cela s'ajoute la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.

Pour le reste, vous profitez d'une qualité d'image 4K doublée d'une prise en charge des formats Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+ sans oublier le Dolby Atmos immersif pour la partie audio.

Cette clé HDMI fonctionne sous Fire OS, le fork d'Android TV développé par Amazon. Son Store dispose de toutes les applications nécessaires pour profiter d'une belle expérience. Vous y trouverez Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Twitch, Pluto TV et bien plus encore.

Le Fire TV Stick 4K est accompagné d'une télécommande compatible avec l'assistant vocal Alexa. Ce dongle qui joue le rôle d'une box TV multimédia s'adresse à ceux qui ne disposent pas d'un téléviseur connecté ou qui en ont un, mais souhaitent profiter d'un système alternatif qui a fait ses preuves.