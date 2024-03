Vous ne voulez pas payer le Fire TV Stick 4K au prix fort ? Grâce aux ventes flash de printemps 2024 d'Amazon, le lecteur de streaming conçu par le géant du commerce en ligne bénéficie d'une jolie réduction de près de 45%.

Le coup d'envoi des ventes flash de printemps 2024 d'Amazon a été donné ce mercredi 20 mars à 00h01. Pendant six jours, le célèbre géant du commerce en ligne effectue une pléiade d'offres promotionnelles sur une sélection d'articles.

Au sein de cette sélection, on peut trouver le Fire TV Stick à prix réduit. En effet, la dernière version du lecteur de streaming est vendue à 38,99 euros au lieu de 69,99 euros. Cela correspond à une réduction de 31 euros par rapport au prix du produit commercialisé en septembre 2023.

Livré avec une télécommande vocale Alexa, le Fire TV Stick 4K 2023 se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Le lecteur Amazon dispose d'un processeur quadricoeur 1,7 GHz, du Wi-Fi 6, et des technologies Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+. Compatible avec le Bluetooth 5.2, l'objet connecté embarque un espace de stockage de 8 Go et une mémoire vive de 2 Go de RAM. Enfin, le Fire TV Stick 4K est fourni dans une boîte incluant un câble d'alimentation et adaptateur secteur, une rallonge HDMI et deux piles de type AAA.