Model Y : Tesla faire taire les rumeurs, pas de version restylée en 2024

Contrairement à ce que laissaient entendre des rumeurs récentes relayées par Reuters et Bloomberg, la Tesla Model Y ne profitera pas d'un restylage en 2024. En effet, le constructeur a confirmé qu'aucun lancement n'était prévu cette année. Pour 2025 peut-être alors ?

Comme vous le savez probablement, la Tesla Model 3 a eu le droit à une seconde jeunesse en novembre 2023. Ce nouveau modèle, que l'on connaissait jusqu'alors sous le nom de code Project Highland, profite de nombreuses améliorations : design revu et corrigé, modifications de l'habitacle, isolation phonique plus efficace, meilleures suspensions, etc.

Peu de temps après la présentation de la berline revisitée, plusieurs rumeur relayées par nos confrères de Reuters et de Bloomberg ont fait état d'un autre relooking en préparation chez Tesla. Répondant au nom de code Juniper, il s'agirait d'une réédition du Tesla Model Y, le SUV électrique phare de la marque et accessoirement véhicule le plus vendu dans le monde en 2023 toutes motorisations confondues.

Selon les deux médias, la production de masse de ce Model Y cuvée 2024 devait même débuter au sein de la Gigafactory de Shanghai vers la mi-2024 pour un éventuel lancement avant la fin d'année. Mais finalement, les rumeurs évoquées par nos confrères étaient visiblement infondées. En effet, face au nombre grandissant de clients qui ont décidé de reporter l'achat de leur Model Y dans l'attente du nouveau modèle, Tesla a choisi de clarifier immédiatement la situation.

Pas de Model Y relooké en 2024, Tesla est formel

Ainsi, voilà ce qu'a répondu la marque sur les réseaux sociaux : “Nous avons entendu vos commentaires selon lesquels certains clients attendent de passer leur commande pour le Model Y car ils anticipent un restylage similaire à la Model 3. Il est importnat que nous communiquions de manière transparente. Il n'y aura pas de lancement du Model Y cette année“. Voilà qui a le mérite d'être clair donc : n'attendez pas de refonte du Model Y cette année. Mais attention, le constructeur pourrait très bien nous réserver une surprise pour 2025…

Quoi qu'il en soit, le Tesla Model Y n'a jamais été aussi accessible en France. En effet, le constructeur américain a procédé à une baisse de prix importante en janvier 2024. Désormais, le SUV électrique se négocie à partir de 42 990 € dans sa version Propulsion, soit 38 990 € une fois le nouveau bonus écologique 2024 déduit. Et oui, rappelons au passage que le montant du bonus pour les ménages les plus aisés est officiellement passé de 5 000 à 4 000 € depuis ce 14 février 2024.

Source : Automobile Propre