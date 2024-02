Tesla : Stellantis craque, le connecteur NACS arrive sur les prochaines voitures du groupe

D'après une annonce, dès 2025, Stellantis équipera ses véhicules électriques en Amérique du Nord du chargeur NACS, conçu par Tesla. Cette décision ouvre de nouvelles perspectives en matière de recharge, tout en soulevant des questions sur l'accès au réseau de Superchargeurs.

L'industrie automobile assiste à une révolution en matière de recharge des véhicules électriques, avec l'adoption croissante du connecteur NACS de Tesla par de grands constructeurs. Après Ford et General Motors, qui ont marqué un tournant en s'alignant sur ce standard, d'autres marques emblématiques comme Volkswagen envisagent également d'intégrer ce système. Ces alliances stratégiques, renforcées par des accords historiques, témoignent de la volonté du secteur de converger vers un chargeur universel, facilitant ainsi la vie des utilisateurs et promouvant l'interopérabilité entre différentes marques de voitures électriques.

Parallèlement à cette tendance à l'unification des standards de recharge, Tesla continue d'innover en annonçant la construction de la plus grande station Supercharger au monde. Ce projet ambitieux s'inscrit dans le cadre des efforts de l'entreprise pour étendre son réseau déjà impressionnant, offrant ainsi une infrastructure de recharge plus accessible et plus pratique à une clientèle élargie. L'expansion de ce réseau, associée à l'adoption généralisée du connecteur NACS, marque une étape significative vers l'accélération de l'adoption des véhicules électriques, en réduisant l'une des principales barrières : la disponibilité et la commodité de la recharge.

Stellantis adoptera le chargeur NACS de Tesla dès 2025

Stellantis, qui englobe plusieurs marques, dont Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, et d'autres, s'aligne sur la nouvelle norme de connecteur de charge SAE J3400 (NACS) pour ses modèles de véhicules électriques en Amérique du Nord. La mise en œuvre prévue sur certains modèles dès 2025, correspondant aux véhicules de l'année-modèle 2026. Cette transition vers le NACS, version standardisée du connecteur développé par Tesla, marque un tournant significatif, puisque des géants de l'automobile tels que Ford ont également annoncé leur adoption de cette norme. Toutefois,bien que Stellantis ait annoncé son intention d'adopter ce connecteur de charge, la société n'a pas fourni d'informations spécifiques concernant l'accès de ses véhicules au réseau de Superchargeurs de Tesla.

La question de l'interopérabilité se pose également pour les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) de Stellantis, qui dominent actuellement son segment électrifié avec plus de 142 000 ventes en 2023. L'entreprise prévoit de fournir des adaptateurs pour les anciens véhicules équipés du port CCS1 durant la période de transition, mais n'a pas encore confirmé l'extension du NACS aux PHEV. Ricardo Stamatti, vice-président de Stellantis chargé de l'énergie globale et de la recharge, souligne l'importance de l'alignement sur des standards ouverts pour simplifier et rendre plus accessible la recharge, en cohérence avec leur plan stratégique Dare Forward 2030.

Source : Stellantis