Windows 11 retire discrètement une fonction historique de son lecteur multimédia

Windows Media Player fait partie des logiciels emblématiques de l’environnement Windows. Avec le temps, certaines fonctions disparaissent sans explication. La dernière en date risque de décevoir les habitués de longue date.

Les CD audio ont longtemps occupé une place centrale dans l’écoute de musique sur ordinateur. Mais depuis l’arrivée du streaming, leur usage ne cesse de reculer. Aujourd’hui, moins de 30 % des utilisateurs écoutent encore des supports physiques, et les lecteurs optiques se font rares. Dans ce contexte, certaines fonctions autrefois courantes disparaissent discrètement des logiciels multimédias présents dans Windows.

Windows Media Player, présent depuis les débuts de Windows, a longtemps été utilisé pour lire ou extraire des CD audio. Mais avec la version actuelle du système, Windows 11 25H2, une fonction historique a disparu. Il n’est plus possible d’obtenir automatiquement les informations liées aux albums. Ni les titres, ni les pochettes, ni les noms d’artistes ne s’affichent lors de l’insertion d’un disque.

Microsoft supprime la recherche d’informations d’album dans Windows Media Player

Selon Tom’s Hardware, Microsoft a retiré sans préavis les outils “Find album information” (Rechercher les informations de l’album) et “Update album info online” (Mettre à jour les informations de l’album en ligne). Ce changement concerne à la fois la version classique du lecteur et l’application moderne livrée avec Windows 11. Le service tentait de se connecter à une base distante, mais celle-ci ne répond plus. Les utilisateurs reçoivent un message d’erreur même avec une connexion internet fonctionnelle.

La conséquence est immédiate pour ceux qui utilisent encore des CD. L’album inséré n’est plus reconnu. Les pistes restent anonymes, et il faut saisir les informations manuellement, comme à l’époque des premiers graveurs. Certains utilisateurs évoquent même un retour aux années 1990. Si des alternatives existent, comme iTunes ou des logiciels tiers, l’intégration directe dans Windows est désormais amputée d’une fonction pourtant basique.

Microsoft n’a pas communiqué sur ce retrait. La firme semble considérer que trop peu d’utilisateurs utilisent encore des CD pour justifier la maintenance du service. Pourtant, alors que certains reviennent aux supports physiques pour leur qualité audio ou leur aspect tangible, cette disparition marque un tournant. Même les outils les plus classiques ne sont plus épargnés par la dématérialisation.