Microsoft dit adieu à Windows 10 avec ce dernier Patch Tuesday historique

Après dix ans de service, Windows 10 tire sa révérence. Microsoft vient de publier sa dernière mise à jour majeure avant d’arrêter définitivement le support gratuit du système.

Après plusieurs années de coexistence, Windows 10 s’efface au profit de Windows 11. Le système sorti en 2015 a équipé des centaines de millions de PC et servi de base à de nombreux outils. Depuis le 14 octobre 2025, il ne reçoit plus de correctifs gratuits via Windows Update. Les nouvelles failles ne seront plus bouchées sans formule payante. Pour rester protégé, il faut donc migrer. Cette bascule paraît simple sur le papier. Dans la pratique, elle demande du temps, des sauvegardes et parfois du nouveau matériel compatible.

Microsoft pousse à passer à Windows 11 dès maintenant. Mais la route est moins directe que prévu. Un soucis bloque une partie des utilisateurs juste au moment critique : l’outil Media Creation Tool plante sur Windows 10. L’application se ferme après l’écran d’accueil, sans message. Le problème a été reconnu le 12 octobre 2025. En attendant un correctif, la méthode recommandée est de télécharger l’ISO officiel et de lancer l’installation via setup.exe, ou de créer une clé USB d’installation.

Microsoft publie la mise à jour KB5066791 et confirme la fin du support de Windows 10

Microsoft vient de déployer le dernier Patch Tuesday de Windows 10 : la mise à jour cumulative KB5066791. Elle est obligatoire car elle inclut les correctifs de sécurité d’octobre 2025. Au total, six failles zero-day et 172 autres vulnérabilités sont corrigées. Après installation, Windows 10 22H2 passe au build 19045.6456 et 21H2 au build 19044.6456.

L’installation peut se lancer depuis Paramètres > Windows Update, avec la possibilité de planifier le redémarrage. Le package est aussi disponible sur le Microsoft Update Catalog. Parmi les changements notables : un nouveau servicing stack update améliore la validation Azure, des correctifs touchent WinRM et PowerShell, l’IME chinois, et le protocole SMBv1. Le vieux pilote de fax ltmdm64.sys est retiré, ce qui rend inopérants les modems qui en dépendent.

Cette publication signe la fin du support gratuit de Windows 10. Microsoft rappelle que « votre PC fonctionnera toujours », mais recommande de passer à Windows 11, mieux sécurisé et activement développé. Pour ceux qui restent, des mises à jour de sécurité prolongées sont prévues. Les particuliers en Europe pourront continuer à recevoir gratuitement les correctifs de sécurité pendant une année supplémentaire, jusqu’en 2026. Quelle que soit la solution choisie, il reste essentiel de faire une sauvegarde complète avant la mise à jour et de vérifier que l’ordinateur est bien compatible avec la nouvelle version.