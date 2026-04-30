PS5 : ce petit accessoire débloque toutes les fonctionnalités de la Dualsense sur PC en sans fil

Bien qu'il soit tout à fait possible d'utiliser sa manette DualSense en sans fil sur PC, l'expérience est loin d'être optimale. Mais un simple petit accessoire permet de retrouver les fonctionnalités supprimées par le Bluetooth de Windows.

La Dualsense est indéniablement l'une des meilleures manettes jamais sorties sur le marché et, à elle seule, l'un des principaux arguments de la PS5 face à la concurrence. Elle doit ce statut à plusieurs fonctionnalités encore chez les autres constructeurs, telles que les retours haptiques ou encore les gâchettes adaptatives, rendant l'expérience de jeu bien plus immersive qu'à l'accoutumée. Mais il y a une ombre au tableau.

Là où les joueurs PS5 peuvent profiter sans souci de toutes ces prouesses technologiques en sans fil, les joueurs PC sont contraints de brancher leur manette pour y avoir droit. La chose n'est pas bien dramatique, mais elle peut être un véritable tue-l'amour pour quiconque a la phobie des câbles apparents sur son bureau. Or, il s'avère qu'un petit appareil, coûtant à peine une dizaine d'euros, permet justement de régler ce problème.

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Débloquez toute la puissance de votre DualSense en sans fil grâce à ce dongle

Comme très souvent dès qu'il s'agit de bidouille électronique, c'est avec un Raspberry Pi que vous pouvez profiter pleinement de votre DualSense sur PC. Plus précisément, il s'agit d'un Pico 2W qui, couplé à un script trouvable sur GitHub et publié par un certain awalol, permet de transformer le signal Bluetooth de la manette en signal filaire aux yeux de Windows, activant ainsi toutes les fonctionnalités de la DualSense.

À l'heure où sont écrites ces lignes, le Pico 2W est trouvable à environ 10€ sur Amazon. Il suffit de le brancher à votre PC, comme le montre un post sur Reddit, puis d'y connecter sa manette depuis les paramètres de Windows pour que le tout fonctionne exactement comme sur PS5. Selon l'auteur post Reddit, cela lui a même permis de jouer à Days Gone en sans fil, alors que le jeu n'acceptait même pas de connexion Bluetooth auparavant.