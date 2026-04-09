Windows 11 va enfin régler un problème que personne ne pensait voir corrigé un jour

Un chantier bien plus large de refonte est prévu pour Windows 11 en 2026. Microsoft vient officiellement de confirmer qu'il s'en occupe. Parmi les premiers confirmés, la lenteur de Quick Settings et du menu clic droit va enfin être corrigée.

Windows 11
Crédits : 123RF

Windows 11 traîne depuis sa sortie plusieurs défauts bien connus. Son interface mélange des éléments visuels issus de différentes époques et certaines zones de l'OS répondent avec une lenteur visible. Ces bugs de design font déjà l'objet de corrections en avril 2026. Microsoft a annoncé en mars un plan plus ambitieux pour améliorer la qualité globale du système tout au long de l'année. La gestion des fenêtres évolue aussi, avec des outils comme PowerToys qui continuent de combler les lacunes natives de l'OS.

Dans ce cadre, Microsoft s'attaque à deux éléments utilisés des dizaines de fois par jour. Quick Settings, le panneau accessible depuis la barre des tâches, et le menu clic droit vont tous deux être accélérés. Ces deux raccourcis sont au cœur de l'usage quotidien de Windows 11 pour des millions d'utilisateurs.

Windows 11 va accélérer le chargement de Quick Settings et du menu clic droit

Selon Windows Latest, Microsoft teste en interne une refonte de Quick Settings. Il s'agit du panneau qui s'ouvre en cliquant sur les icônes Wi-Fi, son ou batterie dans la barre des tâches. Ce panneau met actuellement plusieurs secondes à apparaître. Certains boutons se chargent encore après son ouverture. La firme de Redmond vise un affichage quasi instantané. Le menu clic droit, dans l'Explorateur de fichiers et ailleurs, va également gagner en réactivité. La société a fixé des objectifs internes pour que ces changements soient perceptibles dès les premières versions de test.

Deux nouvelles fonctions sont aussi prévues pour Quick Settings. Les utilisateurs pourront ainsi réorganiser les boutons par glisser-déposer. Un sous-menu dédié à l'économie d'énergie fera son apparition, avec des contrôles pour la luminosité et le mode d'alimentation. Le centre de notifications bénéficiera lui aussi d'un gain de réactivité. Microsoft veut réduire les alertes liées à Windows Update. Enfin, un seul redémarrage mensuel est prévu, avec la possibilité de mettre les mises à jour en pause plus longtemps.


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