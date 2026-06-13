Vous avez peur des aiguilles ? Samsung a peut-être la solution avec le Galaxy XR

La peur de l’aiguille peut décourager certaines personnes de donner leur sang. Mais Samsung compte bien tenter de remédier à ce problème en proposant une expérience relaxante via son casque Galaxy XR.

Se retrouver avec une aiguille plantée dans le bras est une expérience relativement déroutante, et parfois inconfortable. Et pourtant, le don du sang est une initiative particulièrement importante, qui permet de sauver de nombreuses vies. Mais certaines personnes peuvent y être réticentes. Dans ce cadre, Samsung veut vous changer les idées pendant l’opération grâce à une expérience immersive en réalité virtuelle.

La réalité virtuelle (VR) permet d’accéder à un grand nombre de divertissements. Il est d’ailleurs possible de jouer à des jeux rétro dans votre chambre d’ado grâce à cet émulateur incroyable. Mais celle-ci pourrait également aller plus loin, en rendant service à des patients dans le besoin.

En effet, Samsung espère rendre la prise de sang bien plus agréable en utilisant la VR. Le fabricant sud-coréen est ainsi en train de tester une toute nouvelle expérience via son casque Galaxy XR, que nous avons essayé pour vous plus tôt cette année. Celui-ci se veut être une réponse au très coûteux Vision Pro d’Apple.

La VR au service du don du sang

Toutefois, ne vous attendez pas à devenir les cobayes de Samsung pour regarder du contenu VR pendant un don du sang. En effet, le géant sud-coréen a décidé de tester cette technologie sur ses propres employés. Ces derniers ont ainsi pu donner leur sang tout en ayant un Galaxy XR sur la tête.

Pendant l’opération, les casques VR diffusent un programme de méditation immersive destiné à faire oublier la seringue. Ce petit artifice a pour but d’aider les donneurs de sang à rester calmes et détendus pendant que le précieux liquide est collecté par les professionnels de santé. D’ailleurs, Samsung affirme que la Croix-Rouge était présente sur place au cas où les choses tourneraient mal. Ouf.

Si vous souhaitez tester cette expérience par vous-même, rien de plus simple. Il vous suffira en effet de vous rendre à l’Augmented World Expo, à l’occasion duquel l’entreprise prévoit de présenter l’expérience. En cas de succès, le fabricant sud-coréen prévoit d’étendre progressivement cette initiative.

Source : Samsung