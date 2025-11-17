Windows 12 : ce concept imagine à quoi l’OS ressemblera et vous pouvez l’essayer dès maintenant

Un petit groupe de développeurs a voulu imaginer à quoi ressemblera Windows 12. Cela a donné une application web disponible dès maintenant, que vous pouvez essayer depuis n'importe quel navigateur.

Voilà 4 ans que Windows 11 est sorti, et son successeur se fait déjà attendre. Après des rumeurs d'un déploiement à l'été 2024, personne ne sait aujourd'hui quand est-ce que Microsoft dévoilera Windows 12 aux yeux du monde. Forcément, cette incertitude excite l'imagination des créatifs et des développeurs, qui tentent de prédire à quoi ressemblera le prochain système d'exploitation. Ainsi, nous avons déjà eu droit à quelques concepts pour Windows 12.

Mais ceux-ci se sont jusqu'à présent “contenté” de n'être que des successions de visuels, impossible à tester en temps réel. Entre alors un groupe de développeurs coréens qui, inspirées par toutes ces démos, ont voulu créer la leur. À la différence qu'il serait possible d'interagir avec celle-ci. Quelque temps plus tard, la voilà désormais disponible sur GitHub, et testable par n'importe qui, sur n'importe quel navigateur web.

Voici un avant-goût de Windows 12 disponible sur votre navigateur web

Commençons par un disclaimer. Il ne s'agit pas ici d'un véritable système d'exploitation, comme l'émulation de Windows 95 disponible sur navigateur dont nous vous avons parlé récemment. Autrement dit, vous ne pourrez pas faire tourner vos applications préférées dessus. Il s'agit plutôt d'une démo graphique interactive, codée avec un mélange de JavaScript, HTML et CSS. Cela explique quelques choix étranges, notamment le fait qu'il soit nécessaire d'effectuer un double-clic pour ouvrir un dossier de l'explorateur de fichiers.

Du reste, cette démo est sans doute la plus convaincante d'un point de vue design. On y retrouve tous les codes modernes, avec une palette de couleurs inspirée de macOS. La barre des tâches est centrée et flottante et intègre un nouveau bouton que l'on espère désormais voir dans la version finale de Windows 12, permettant de passer en un clic du mode clair au mode sombre. Évidemment, un autre bouton permet d'invoquer Copilot et en un claquement de doigt.

Pour tester cette démo de Windows 12, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Attention en revanche, celle-ci n'est pour l'heure pas responsive. On vous conseille donc de l'essayer plutôt sur PC.