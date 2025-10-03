Xbox se moque du monde : après une hausse de prix de 50 %, une pub plein écran pour le Game Pass Ultimate sur console

Le prix du Game Pass Ultimate s'est envolé, mais Xbox en fait la publicité en plein écran quand les joueurs allument leur console.

Décidément, la communication de Xbox laisse à désirer dernièrement. Le prix du Game Pass Ultimate vient d'augmenter de 50 %, et la marque a justifié cette augmentation tarifaire par une “prise en compte du retour des joueurs” en ajoutant à l'abonnement des avantages pour Fortnite, un catalogue d'anciens jeux Ubisoft et la définition 1440p pour le Xbox Cloud Gaming. Les utilisateurs sont en colère, et sur les réseaux sociaux, une campagne vise à inciter à se désabonner du Game Pass, qui coûte désormais 26,99 euros par mois si on souhaite accéder aux jeux day one sur console (14,99 euros sur PC).

Une bonne partie des joueurs est furieuse, mais Xbox a estimé que c'est une bonne idée d'en rajouter une couche. Comme repéré par Tom Warren, journaliste pour The Verge, une publicité pour s'abonner au nouveau Game Pass Ultimate s'affiche en plein écran lors du démarrage des consoles Xbox. De quoi énerver encore un peu plus et faire monter la frustration chez les utilisateurs, 24 heures à peine après l'annonce qui a tant fait parler.

Mais où va Xbox ?

Il y a quelques jours, Sarah Bond, dirigeante et devenue le visage de Xbox avec Phil Spencer, avait déclaré que le Game Pass est rentable. Le timing de cette affirmation a suscité l'indignation parmi la communauté des joueurs, qui estiment que la hausse de prix est donc pure cupidité de la part de Microsoft. Entre des consoles et des accessoires Xbox dont le prix ne fait qu'augmenter depuis leur lancement, des jeux à 80 euros à la qualité parfois douteuse, et maintenant un Game Pass Ultimate qui coûte presque 30 euros par mois, l'attractivité de l'écosystème Xbox en a pris un coup ces derniers mois.

Xbox consoles are now getting a fullscreen Xbox Game Pass Ultimate ad at boot, just a day after a 50% price hike was announced pic.twitter.com/KFfzRF1DX3 — Tom Warren (@tomwarren) October 2, 2025

Seule éclaircie, le Xbox Play Anywhere est compatible avec de plus en plus de jeux. Ce système permet d'acheter une version Xbox d'un jeu une seule fois, et de pouvoir y jouer à la fois sur console, sur PC et sur le cloud. Mais l'avenir et la stratégie de Xbox posent clairement question.