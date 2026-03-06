ChatGPT devient plus fiable avec GPT-5.4, OpenAI promet beaucoup moins d’erreurs

ChatGPT continue d’évoluer à grande vitesse. Les modèles d’intelligence artificielle deviennent plus puissants et surtout plus fiables. OpenAI affirme que GPT-5.4 réduit nettement les erreurs dans les réponses.

L’intelligence artificielle progresse rapidement depuis quelques années. Les outils comme ChatGPT sont désormais capables de rédiger des textes, résumer des documents ou aider à analyser des informations complexes. Comme l’avions vu l’an dernier, OpenAI cherche aussi à faire évoluer son chatbot pour le rendre plus naturel et plus flexible. L’entreprise travaille régulièrement sur de nouveaux modèles afin d’améliorer leurs performances et leurs capacités de compréhension.

Dans le même temps, la popularité de ChatGPT traverse une période plus agitée. Un rapport de Sensor Tower évoquait récemment une forte hausse des désinstallations de l’application mobile. Aux États-Unis, celles-ci auraient atteint près de 295 % au-dessus de la normale le 28 février. Le nombre de téléchargements a également reculé dans les jours suivants. Plusieurs alternatives gagnent en visibilité, ce qui pousse OpenAI à accélérer le développement de nouveaux modèles plus performants et plus fiables.

ChatGPT devient plus fiable grâce au modèle GPT-5.4 et ses versions Pro et Thinking

OpenAI vient justement d’annoncer GPT-5.4, une nouvelle génération de modèle présentée comme l’une des plus performantes de l’entreprise. Cette version existe sous plusieurs déclinaisons. Le modèle standard reste polyvalent. Une variante appelée GPT-5.4 Thinking est conçue pour améliorer le raisonnement sur des tâches complexes. Une autre version, GPT-5.4 Pro, vise des performances élevées dans des environnements professionnels exigeants.

La principale amélioration concerne la fiabilité des réponses. Selon OpenAI, les affirmations incorrectes seraient 33 % moins fréquentes que dans GPT-5.2. Les réponses complètes contiendraient également 18 % d’erreurs en moins. Le modèle améliore aussi la gestion du contexte. Dans sa version destinée aux développeurs, il peut traiter jusqu’à 1 million de tokens dans une seule requête. Cela permet d’analyser de très longs documents ou de suivre des conversations étendues.

OpenAI indique aussi que GPT-5.4 utilise les tokens plus efficacement, ce qui accélère les traitements et réduit les coûts. Les performances progressent enfin dans plusieurs tests liés au travail professionnel, notamment pour l’analyse juridique, financière ou la production de documents complexes. Ces améliorations devraient progressivement se retrouver dans les outils utilisant les modèles de la firme, dont ChatGPT.