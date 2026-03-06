Un Galaxy Z Flip avec un deuxième écran externe ? Samsung explore l’idée

Samsung a déposé un brevet décrivant un smartphone pliable de type Galaxy Z Flip muni de deux écrans externes. L'un d'entre eux adopte un format circulaire, en haut de l'appareil.

Au fil des années, Samsung a amélioré le design de son smartphone pliable à clapet, le Galaxy Z Flip. Sur les premiers modèles, l'écran externe, permettant d'accéder à des informations rapidement, était réduit à une minuscule zone d'affichage. Sur le dernier Galaxy Z Flip 7, nous avons droit à un grand écran secondaire qui occupe la majeure partie de la moitié supérieure du panneau arrière. Plus que la simple consultation des notifications, de l'heure ou du niveau de batterie, nous pouvons vraiment interagir et naviguer à partir de cet affichage.

Les Galaxy Z Flip semblent avoir atteint une certaine maturité, mais Samsung travaille tout de même sur le développement de nouveaux designs. 91mobiles a repéré un dépôt de brevet de l'entreprise auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui décrit un appareil mobile à clapet doté de deux écrans externes.

Deux écrans au lieu d'un sur un futur Galaxy Z Flip ?

Sur les croquis du brevet, on peut observer dans la partie supérieure du dos du smartphone une découpe intégrant deux capteurs photo d'un côté, et un petit écran circulaire de l'autre. On ne connait pas sa fonction. Il ressemble à l'écran circulaire dorsal qu'on avait testé sur le Huawei P50 Pocket, mais ce mobile était muni d'un seul écran à l'arrière. L'intérêt d'ajouter un deuxième écran en forme de cercle en supplément d'un plus grand écran n'est pas évident ici. Il pourrait s'agir d'une zone d'affichage de type Always-On Display, qui indiquerait en continu certaines informations importantes comme l'heure, la batterie restante ou agir comme un voyant de notification, en consommant peu d'énergie.

Disposer d'un tel Always-On Display lorsque le mobile est plié pourrait être intéressant, mais sa présence se ferait au détriment du second écran, qui perdrait de l'espace. Ce défaut nous fait penser que Samsung n'ira peut-être pas au bout de cette idée et qu'un tel appareil ne sera jamais commercialisé, mais sait-on jamais. Ce brevet a au moins le mérite de nous donner une piste de réflexion de la marque pour faire évoluer sa gamme.