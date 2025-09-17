Ça y est, l’app Xbox sur PC Windows intègre les jeux Steam, Battle.net, Epic Games Store et GOG

La dernière mise à jour de l'application Xbox sur PC Windows et consoles portables ajoute les jeux des stores tiers tels que Steam, Battle.net, Epic Games Store et GOG à sa bibliothèque.

Microsoft a mis à jour son application Xbox pour PC Windows et consoles portables de type Asus ROG Xbox Ally. La nouvelle version apporte une fonctionnalité très attendue : l'intégration des bibliothèques de jeu des autres grands magasins comme Steam, l'Epic Games Store, GOG, ou encore Battle.net. Tous nos titres sont désormais regroupés au même endroit. Une promesse qui n'est pas inédite, puisque GOG Galaxy propose déjà ce genre d'option. Mais cela risque de n'être qu'une première étape avant quelques chose de plus grand.

“Lorsque vous installez un jeu à partir d'une boutique PC prise en charge, il apparaît automatiquement dans « Ma bibliothèque » dans l'application Xbox PC, ainsi que dans la liste des titres « Les plus récents » dans la barre latérale, afin que vous puissiez revenir à vos jeux préférés en un seul clic”, explique Microsoft.

Bientôt une console Xbox qui lance les jeux Steam ?

Dans nos captures d'écran en tête d'article et ci-dessous, vous pouvez voir que des jeux Steam, Battle.net et Epic Games Store qui sont installés sur le PC apparaissent sur la page d'accueil et dans la bibliothèque de l'application Xbox pour Windows 11. Dans les paramètres de l'app, le joueur peut contrôler ce qui est affiché automatiquement dans Ma bibliothèque et dans la section Les plus récents s'il ne souhaite pas que les jeux des autres stores soient pris en compte par l'app Xbox.

Notez bien qu'il ne s'agit que de recenser tous ses jeux. Un jeu Steam ne sera pas lancé directement par le launcher Xbox. Cliquer sur “Jouer” dans l'app Xbox va provoquer l'ouverture de Steam et du jeu. Une autre mise à jour attendue pour ce mois de septembre va aussi ajouter les jeux jouables dans le cloud et l'historique de jeu synchronisés sur tous les appareils compatibles.

La prochaine étape pourrait être bien plus ambitieuse, puisque Xbox a sous-entendu que sa prochaine console serait capable de faire tourner les jeux des stores PC tiers. On pourrait donc lancer ses titres Steam et compagnie depuis sa console de salon. Alléchant, n'est-ce pas ?